Inoventica подтвердила соответствие ГОСТ Р ИСО 9001-2015 «Системы менеджмента качества»

Inoventica Services объявила об очередном успешном прохождении проверки соответствия требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 «Системы менеджмента качества» в системе добровольной сертификации «Открытые стандарты качества».

Новый сертификат соответствия требованиям ГОСТ выдан Inoventica Services органом по сертификации «РусПромГрупп» сроком на 3 года. Данный сертификат удостоверяет, что система менеджмента качества применительно к информационно-коммуникационным технологиям и информационной безопасности: проектированию, разработке, производству, монтажу и информационно-техническому обслуживанию программного обеспечения, автоматизированных информационных систем, сервисов распределенной обработки данных (cloud computing), консалтингу в области информационных технологий и информационной безопасности, соответствует требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015).

Inoventica Services на протяжении десяти лет является сертифицированным по ИСО производителем услуг в сфере ИКТ и ежегодно проходит инспекционный контроль сертифицированных услуг на предмет их соответствия требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015)

Сертификат соответствия ИСО «Системы менеджмента качества» позволяет Inoventica Services участвовать в тендерах и электронных торгах, проводимых государственными организациями, где одним из обязательных требований к заявителю является соответствие ГОСТам.

«Говоря об облачных сервисах в аспекте их массового потребления, наличие у сервис-провайдера сертификата соответствия ИСО является весомым имиджевым инструментом, способствующим повышению конкурентоспособности оказываемых услуг», - отметила Екатерина Хробостова, пресс-секретарь uруппы компаний Inoventica.