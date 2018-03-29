HP представила в Москве демо-центр устройств бизнес-печати формата А3

HP Inc. объявила об открытии в Москве демо-центра, в котором доступны все новейшие устройства печати формата А3 на основе технологий PageWide и LaserJet, а также инновационные принтеры и МФУ, разработанные специально для решений по аутсорсингу печати.

Мировой рынок устройств печати активно развивается. В регионе CEE (Центральная и Восточная Европа) по итогам 4 квартала 2017 IDC оценивает его объем в 1,7 млн отгруженных устройств (годовой прирост 1,4%) и $493 млн (рост в 3,6%). Российский рынок растет опережающими темпами: за аналогичный период отгрузки выросли на 6%, а их стоимость – на 9,1%. При этом HP является лидером: так, в регионе CEE компания занимает первое место с рыночной долей 37%.

Мировой рынок устройств формата А3 оценивается в $55 млрд. и продолжает активно развиваться. Среди ключевых направлений этого развития – растущие требования к экономичности, экологичности и энергоэффективности, а также обязательное оснащение устройств печати надежными функциями безопасности и, конечно, надежность.

Еще одним важнейшим рыночным трендом является переход на модель everyhting as a service. С точки зрения рынка устройств печати она подразумевает переход от владения парком устройств к контрактному обслуживанию, когда клиент перестает владеть оборудованием и получает его как услугу, в которую входит не только предоставление самих устройств, но и управление и обслуживание парка техники. Переход на подобную модель позволяет компаниям снизить затраты на печать, повысить эффективность и прозрачность расходов и перенаправлять ресурсы ИТ-департаментов с поддержания текущей инфраструктуры на стратегическое развитие.

«Выбор нужного и подходящего устройства печати формата А3 является непростой задачей для бизнеса. Предварительное тестирование техники в офисе, в отсутствие специалистов производителя, не всегда позволяет выбрать из богатого ассортимента продуктов и услуг именно те, которые будут соответствовать конкретным бизнес-задачам и ожиданиям заказчика. Новый демо-центр полностью решает эту проблему: здесь заказчики и партнеры HP могут на практике оценить преимущества принтеров и МФУ, получить профессиональную консультацию от ведущих технических специалистов HP и подобрать оптимальные устройства», — отметила Владлена Векшина, менеджер по развитию категории устройств печати А3, HP в России.

В рамках открытия демо-центра HP впервые в России были представлены несколько транзакционных устройств печати формата А3. Новый принтер HP PageWide Pro 750dw (скорость печати 35/55 стр/мин ISO/GO; Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Bluetooth Low Energy, NFC; 10,9 см сенсорный экран; Универсальный лоток на 100 листов A3, лоток на 550 листов A3).

МФУ HP PageWide Pro 772dn: скорость 35/55 стр/мин ISO/GO; 10,9 см сенсорный экран; АПД формата А3 на 100 листов с однопроходным двусторонним сканированием; универсальный лоток на 100 листов A3, 2 лотка на 550 листов A4.

МФУ HP PageWide Pro 777z: скорость печати 45/65 стр/мин ISO/GO; Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Bluetooth Low Energy, NFC; 20,3 см сенсорный экран; универсальный лоток на 100 листов A3, лоток на 550 листов A3.

МФУ HP LaserJet M436n: скорость печати 23 стр/мин; Ethernet; 4-строчный дисплей; Планшетный сканер формата А3; Универсальный лоток на 100 листов A3, 1 лоток на 250 листов A3; Дополнительный лоток на 250 листов А3 опционально; Стартовый картридж на 4 000 стр.

МФУ HP LaserJet M436dn: скорость печати 23 стр/мин; Ethernet и дуплекс; 4-строчный дисплей; Планшетный сканер формата А3; Универсальный лоток на 100 листов A3, 1 лоток на 250 листов A3; дополнительный лоток на 250 листов А3 опционально; стартовый картридж на 4 000 стр.

МФУ HP LaserJet M436nda: скорость печати 23 стр/мин, АПД на 100 листов; Ethernet и дуплекс; 4-строчный дисплей; универсальный лоток на 100 листов A3, лоток на 550 листов A3; дополнительный лоток на 250 листов А3 опционально; Стартовый картридж на 4 000 стр.

Также впервые была продемонстирована линейка устройств, разработанных специально для решений по аутсорсингу печати – семейство продуктов формата А3 HP LaserJet Managed и HP PageWide Managed.

HP PageWide Managed – это стабильная работа бизнеса благодаря высокоскоростным принтерам и МФУ: скорость печати до 80 страниц в минуту (в стандартном режиме), низкие эксплуатационные затраты, доступная цветная печать, время выхода первой страницы не более 7 секунд, двустороннее сканирование за один проход со скоростью до 200 изображений в минуту, на 50% меньшее энергопотребление по сравнению с лазерными принтерами и на 80% меньше расходных материалов и упаковочного мусора по сравнению с аналогичными лазерными принтерами.

HP LaserJet Managed обеспечивают высокую производительность, возможности расширения функциональности и типографское качество печати цветных документов в любом сегменте бизнеса - от малых предприятий до крупных корпораций: высокая производительность. Рекомендуемый месячный объем печати до 100 000 страниц. Широкий выбор аксессуаров для допечатной и послепечатной обработки. Цветная печать премиум-класса. Скорость печати до 60 страниц в минуту. Двустороннее сканирование за один проход со скоростью до 240 изображений в минуту. Максимальная емкость входных лотков до 6140 страниц.