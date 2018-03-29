Acer представила планшет Chromebook Tab 10 для учебных заведений

Acer представила Chromebook Tab 10 — первый планшет на базе операционной системы Chrome OS, специально разработанный для учебных заведений, чтобы расширить и дополнить образовательный процесс за счёт повышения производительности, простоты и безопасности средствами Chrome OS, реализованными в удобном форм-факторе планшета.

«Сочетание достижений в области аппаратного обеспечения и поддержки новых приложений превращает Acer Chromebook Tab 10 в эффективный инструмент для самого широкого круга учащихся, — отметил Джеймс Лин (James Lin), генеральный директор подразделения коммерческих ноутбуков и устройств 2-в-1 корпорации Acer. — Наш планшет поможет им открыть для себя совершенно новые способы познавать мир».

Яркие цвета и высокое разрешение 9,7-дюймового IPS-экрана планшета обеспечивают качество изображения при работе с учебными материалами и приложениями. С разрешением QXGA (2048 x 1536 пикселей, 264 пикселя на дюйм) пособия выглядят чётко и разборчиво, чтобы ученикам было проще понять изучаемую тему.

Компактная конструкция и небольшой вес позволяют передавать Acer Chromebook Tab 10 по классной комнате и с комфортом продолжать обучение вне её. Планшет весит всего 550 грамм при габаритах 172,2 (Ш) x 238,2 (Д) x 9,98 (Т) мм.

Устройство не займёт много места в рюкзаке или ящике стола и даже в небольших руках учащихся младших классов планшет не будет казаться громоздким. Тёмно-синяя расцветка корпуса поможет быстро найти гаджет в помещении, а интуитивно понятный интерфейс поможет без проблем работать с софтом и материалами занятий, изменяя масштаб картинок и листая страницы.

Acer Chromebook Tab 10 полностью поддерживает сервис Google Play, так что у учителей и учащихся всегда будет доступ к миллионам приложений для ОС Android, которые помогут эффективней получать знания, открывать для себя новое и работать в команде.

Учащиеся смогут воспользоваться 2-мегапиксельной фронтальной веб-камерой планшета, парой динамиков и микрофоном, чтобы общаться в Google Hangouts, а 5-мегапиксельная камера снимет качественные фотографии и видеоролики.

Поставляемый в комплекте стилус Wacom EMR даёт возможность по-новому взаимодействовать с Acer Chromebook Tab 10, упрощая работу с интерактивными приложениями и позволяя делать зарисовки, рукописные заметки и делиться идеями с одноклассниками и преподавателями. В корпусе планшета для стилуса предусмотрен специальный отсек, защищающий его от утери, а дополнительным преимуществом станет то, что стилус не требует зарядки или смены батарей.

От одного заряда встроенного аккумулятора Acer Chromebook Tab 10 может проработать до 9 часов. Этого вполне хватает, чтобы пользоваться планшетом в школе, а потом работать с ним дома над заданиями и проектами. В школах, в которых имеются специально оборудованные лаборатории и тележки для хранения и зарядки планшетов, учащиеся смогут пользоваться Chromebook Tab 10 на протяжении сразу нескольких учебных дней.

Как и в случае с другими устройствами на базе Chrome OS, ИТ-специалисты смогут быстро и эффективно осуществлять администрирование Acer Chromebook Tab 10 на всей территории учебного заведения. Использование лицензии Chrome Education упрощает загрузку обновлений, настройку приложений, управление расширениями и пользовательскими правами.

Одним планшетом Acer Chromebook Tab 10 могут без проблем пользоваться сразу несколько учащихся. Chrome OS поддерживает работу с учётными записями пользователей и, введя свои логин и пароль, любой студент получит доступ к своим данным, приложениям, проектам, почте и другим функциям. Даже если планшет окажется потерян, украден или сломан, учащиеся не лишатся своих данных, так как актуальные версии их документов, медиаконтентов и прочих файлов копируются в облачное хранилище «Google Диск» . Операционная система Chrome OS регулярно обновляется, что обеспечивает защиту пользователей от угроз в интернете, включая вирусы и вредоносное ПО.

Acer Chromebook Tab 10 быстро реагирует на команды и легко с запуском нескольких приложений, так как в нём установлены процессор OP1 (объединяющий двухъядерный процессор Cortex A72 и четырёхъядерный Cortex-A53), 4 ГБ оперативной и 32 ГБ постоянной памяти. Планшет поддерживает быстрое и надёжное подключение к беспроводной сети Wi-Fi 2x2 MIMO 802.11ac, поэтому учащиеся всегда будут оставаться на связи и иметь доступ к школьным сетевым ресурсам. Подключать планшет к мониторам с большой диагональю и другим устройствам они смогут при помощи Bluetooth 4.1.

В новинке установлен разъём USB 3.1 Type-C, который можно использовать для зарядки планшета и других гаджетов, быстрой передачи данных на скорости до 5 Гбит/с и подключения к внешним устройствам с экранами высокого разрешения. Для работы с картами памяти в планшете предусмотрен картридер MicroSD, а для комфортного прослушивания аудиоматериалов и просмотра видео со звуком есть разъём для наушников или колонок.

В будущем Acer Chromebook Tab 10 будет поддерживать приложения дополненной реальности, чтобы студенты могли открыть для себя новые способы обучения с Expeditions AR. Expeditions AR — это технология дополненной реальности Google, которая сканирует пространство вокруг и «добавляет» в него трёхмерные объекты, делая изучение таких предметов, как биология, география и астрономия намного проще.

Acer Chromebook Tab 10 выйдет на североамериканский рынок в апреле по цене от $329, в регионе EMEA новинка появится в мае и будет стоить от 329 евро. О стоимости и доступности планшета в России будет сообщено дополнительно.