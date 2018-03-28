Студенты СПбГУ придумали, как защитить документы с помощью светящихся чернил

Участники конкурса Start-up СПбГУ-2018 придумали необычный способ защиты документов: команда Quantum Break разрабатывает светящиеся чернила на основе квантовых точек. Документы, напечатанные с их помощью, практически невозможно будет подделать, ведь состав красящего вещества позволяет создать любое уникальное цветовое сочетание, проявляющееся под ультрафиолетовым светом.

В паспорте, в документах на квартиру, в трудовом договоре — современный человек практически всюду оставляет подпись, уникальный рукописный знак, который позволяет идентифицировать его личность. Подобные символы есть и у современных компаний — невозможно представить себе фирму без собственной печати. Увы, даже самую необычную подпись или печать можно подделать, а значит — завладеть правами или имуществом других людей. Чтобы сделать документооборот более безопасным, студенты СПбГУ разрабатывают чернила на основе квантовых точек.

«Квантовые точки — это особые наночастицы, способные излучать свет, — сказал капитан команды, аспирант СПбГУ, химик Андрей Митрофанов. — В зависимости от их размера, химического состава и времени синтеза излучаемый свет может быть самых разных цветов: синего, красного, зеленого, желтого — любого. Проявляется он под действием ультрафиолета, а люминесцирующие свойства состава сохраняются, пока вы химическим или механическим образом не разрушите наночастицы».

Сегодня самая известная область применения квантовых точек — это дисплеи. В последние годы особую популярность набирают телевизоры с подобной технологией. Как объясняет исследователь, спектральный диапазон квантовых точек достаточно ровный, поэтому такие телевизоры, к примеру, не страдают от потери качественного синего цвета в отличие от экранов предыдущих поколений.

«Мы решили не ориентироваться на рынок дисплеев, а сделать чернила на основе квантовых точек, — сказал Андрей Митрофанов. — Наш продукт поможет защитить бумажные носители от подделки, а также создать необычную полиграфическую продукцию, к примеру светящиеся флаеры или буклеты. Технология пригодится и предпринимателям — как альтернатива для печатей и подписей, а также как дополнительная защита документов. К тому же такие чернила можно использовать для изготовления лотерейных билетов, купонов и билетов на концерты, которые тоже часто подделывают».

Синтезируют квантовые точки из халькогенидов цинка и кадмия — именно эти вещества дают самый широкий цветовой диапазон, с помощью которого можно получить миллионы оттенков. Процесс создания квантовых точек занимает около двух часов, а чтобы «считать» зашифрованную цветовую информацию, достаточно иметь при себе даже карманный ультрафиолетовый фонарик.

«Сегодня мы работаем над тем, чтобы внедрить составы квантовых точек в чернила и создать однородную смесь, которая бы легко переносилась на бумагу и не размазывалась, — сказал Андрей Митрофанов. — В итоге мы планируем сделать ручку или картридж с чернилами на основе квантовых точек. Еще один возможный продукт — это специальный набор, который позволял бы заполнять любой картридж нашим светящимся составом. Главное — сделать такую печать удобным действием для потребителя, которое не требует специальных знаний или навыков».

Кстати, как отмечает капитан команды, у квантовых точек есть и другие области применения. За счет того, что наночастицы могут аккумулировать достаточно широкую часть солнечного спектра, их эффективно используют в солнечных батареях. Другое направление — медицина, где квантовые точки теоретически могут играть роль контрастных агентов, которых можно «научить» цепляться за определенные типы клеток.

Кроме Андрея Митрофанова над проектом сегодня работают студент-химик Полина Оленева, будущие физики Ильсур Шарапов и Максим Катрушенко, а также студент-экономист Дмитрий Батченко. Ребята признаются: им часто говорят, будто идея заниматься безопасностью бумаг обречена на провал, ведь весь мир постепенно переходит на электронный документооборот, однако у стартаперов есть контраргументы: «Сегодня цифровыми документами пользуются далеко не все, к тому же самое большое доверие у людей все еще вызывают именно бумажные носители».

«Конечно, прогресс не одолеть, и человечество идет в строну электронного документооборота, — отметил научный руководитель команды, доцент СПбГУ кандидат химических наук Артем Селютин. — Однако в обозримом будущем, лет за пять-десять, в России этот переход невозможен — слишком многое нужно поменять в различных структурах и во взаимодействии этих структур. Самое главное то, что должно поменяться и сознание граждан в отношении электронных документов, а это небыстрый процесс. Поэтому я считаю, что сегодня данный проект имеет все шансы быть реализованным».