Softline помогла «Обуви России» развернуть дата-центр в Москве

Softline, международный поставщик ИТ-решений и сервисов, помогла «Обуви России» - одному из крупнейших обувных ритейлеров в стране, - в расширении ИТ-инфраструктуры. В рамках расширения заказчик получил комплексное решение на базе платформы Hewlett-Packard Enterprise, которая используется в предыдущих проектах, что даст возможность легкой интеграции с существующими мощностями. Оборудование размещено на площадке Softline. Выбор в пользу аренды стороннего ЦОДа помогает избежать больших капитальных затрат и снимает все ограничения на дальнейший рост ИТ-обвязки бизнеса «Обуви России».

Экспертами Softline был проведен анализ производителей систем хранения данных, и наиболее подходящей требованиям заказчика оказалась HPE 3PAR. В проекте использовались модели HPE 3PARStoreServ 8200 и 8400. Эта серия СХД дает возможность произвести репликацию на три площадки заказчика (кроме Москвы площадки есть в Новосибирске и Хабаровске), что повышает отказоустойчивость и катастрофоустойчивость решения. HPE 3PARStoreServ8400, кроме этого, дает возможность в дальнейшем легко увеличить мощности вдвое, так как поддерживает увеличение контроллеров до четырех. Также в проекте были использованы четырехпроцессорный и двухпроцессорный серверы новой серии HPE Proliant Gen 10. Оплата за оборудование идет равными долями в течение пяти месяцев.

«При развертывании ЦОДа в Москве заказчик принял решение воспользоваться арендой площадки Softline для размещения своего оборудования. Этот подход в полной мере соответствует фокусу на эффективность расходов на ИТ, поскольку помогает сократить капитальные затраты и ускорить развертывание новых мощностей, критически важных для дальнейшего развития группы "Обувь России". Выбрав такой подход, заказчик фактически избавил себя от каких-либо ограничений, связанных с дальнейшим масштабированием ИТ-обвязки основного бизнеса в данном регионе. Softline занимается пусконаладкой и настройкой оборудования, в дальнейшем нашими специалистами будет производиться обслуживание системы. Появление третьего дата-центра позволит компании "Обувь России" создать геораспределенную ИТ-инфраструктуру, данные в которой будут рассредоточены по трем региональным ЦОДам (Москва-Новосибирск-Хабаровск), что позволит повысить отказоустойчивость ИТ системы компании и эффективность бизнеса», – сказал руководитель отдела по работе с клиентами промышленного сектора группы компаний Softline Роман Шарабарин.

Реализация проекта началась в марте, все работы по закупке, монтажу и тестированию оборудования для дата-центра завершатся в течение нескольких месяцев, на полную мощность новый ЦОД выйдет к осенне-зимнему сезону 2018 г. Реализуя стратегию по наращиванию и укреплению IT-инфраструктуры, компания также увеличит мощности центрального ЦОДа в Новосибирске и регионального ЦОДа в Хабаровске. Всего инвестиции в проект, включая открытие дата-центра в Москве, превысят 40 млн руб.

В ближайшие несколько лет «Обувь России» намерена расширять торговую сеть и увеличивать присутствие в Центральной части России.

«Учитывая масштабные планы компании по расширению бизнеса, мы повышаем мощность, надежность существующей IT-инфраструктуры и ее масштабируемость. Сейчас наши магазины работают во всех часовых поясах, мы развиваем омниканальные продажи и направление дополнительных сервисов для покупателей, что требует высокого уровня интеграции ИТ-систем. — сказал IT-директор «Обуви России» Дмитрий Карпенко. — Поэтому для нас на первый план выходят такие задачи, как обеспечение бесперебойного онлайн-режима работы в формате 24/7/365 без привязки к часовым поясами, повышение гибкости, мобильности, масштабируемости и отказоустойчивости ИТ-системы. Для решения этих задач мы еще в 2014 г. открыли центральный дата-центр в головном офисе в Новосибирске, а в конце 2016 г. начали реализовывать программу по созданию региональных ЦОД и запустили дата-центр в Хабаровске. Сейчас открываем ЦОД в центральной части России».