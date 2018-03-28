SAP и «Акба-Кредит Агриколь Банк» начали программу цифровой трансформации

SAP подписала контракт с «Акба-Кредит Агриколь Банк», ставшим первым банком в Армении, который проведет масштабную цифровую трансформацию своего бизнеса с помощью современных технических решений SAP. 5-летняя программа трансформации подразумевает поэтапный перевод всех систем банка на решения SAP. В настоящее время в банке используются IT продукты, в основном, собственной разработки. Профессиональная команда SAP Premium Engagement будет участвовать в программе трансформации на всех этапах.

C помощью современных технических решений банк планирует повысить качество работы с клиентами, сократить время вывода новых продуктов на рынок, улучшить как операционную эффективность, так и эффективность основных процессов банка. Также с помощью аналитических решений SAP повысится эффективность оперативного управления банком за счет получения основных показателей в режиме онлайн. Это будет способствовать принятию более точных управленческих решений.

Полномасштабная трансформация ждет все структуры и подразделения банка. В первую очередь новые решения будут внедрены в клиентском сервисе. До конца 2018 года будут внедрены такие продукты как SAP Hybris Marketing и система SAP CRM (Customer Relationship Management), увеличивающие эффективность работы с клиентами. К 2020 году будет произведена автоматизация внутренних процессов с помощью решения SAP S/4HANA. Банк также будет использовать решения SAP по транзакционному банкингу, планированию и бюджетированию, по построению банковского хранилища данных, по основным процессам кадрового администрирования и управлению талантами.

«В финансовом секторе традиционно высокий уровень проникновения информационных технологий. «Акба-Кредит Агриколь Банк» является одним из лидеров в Армении в части автоматизации своих процессов, предоставляя своим клиентам высокий уровень современных банковских сервисов. Поэтому для нас особенно ценно, что Банк выбрал SAP в качестве основной платформы комплексной цифровизации. Вместе мы сможем еще быстрее реагировать на потребности клиентов и вызовы рынка», - отметил Ара Агузумцян, директор по консалтингу и поддержке SAP СНГ.

«Мы всегда уделяли большое внимание использованию инноваций и новых технологий в Банке, постоянно добавляли и развивали их использование в бизнесе. Благодаря ведущим и международно-признанным решениям SAP в банковской отрасли мы сможем в интерактивном режиме реагировать на все потребности наших клиентов, предоставляя пакет услуг и решений, которые наилучшим образом отвечают их требованиям. В банке будет создана новая цифровая система управления на основе аналитической системы в режиме реального времени. Мы придаем большое значение нашему стратегическому партнерству с SAP. Во время реализации такой крупномасштабной и долгосрочной программы необходим правильный выбор инвестиционных решений. Отобранные технологии должны быть актуальны и обновляться по крайней мере в течение следующих 10-15 лет. В лице SAP у нас появился не только партнер, который предлагает передовые цифровые технологии и корпоративные решения мирового уровня, но и имеет четкое представление о своем развитии», - сказал Акоп Андреасян, исполнительный директор «Акба-Кредит Агриколь Банк».