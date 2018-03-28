Олег Порецкий назначен вице-президентом по продажам Software AG в России и СНГ

Software AG, разработчик программного обеспечения для организаций, объявил о назначении на должность вице-президента по продажам в России и странах СНГ Олега Порецкого. Перед новым вице-президентом по продажам поставлены задачи по качественному расширению партнерской сети Software AG в России и странах СНГ, а также по увеличению доли рынка компании в регионе и повышению узнаваемости бренда.

Сегодня в России и СНГ взят курс на цифровую трансформацию предприятий и использование ими возможностей интернета вещей для достижения поставленных бизнес-целей и решения повседневных задач. На протяжении уже трех лет компания Software AG отмечает стабильный рост ценности своей Платформы Цифрового Бизнеса на территории региона. Компания Software AG намерена и дальше развивать свое присутствие на ИТ-рынке России и стран СНГ, уделяя особое внимание ритейлу, нефтегазовой, финансовой и телекоммуникационной сферам.

«Software AG ставит перед собой смелые и амбициозные задачи, поэтому усиление управленческой команды нам необходимо на всех уровнях, – сказал Филиппе Ла Форнара, Президент Software AG EMEA. – Мы уверены, что большой опыт работы Олега Порецкого на российском IT-рынке в сочетании с инновационными технологическими решениями Software AG, особенно в области Интернета вещей, поможет нашим заказчикам выйти на новый уровень и достигнуть небывалых высот».

«Интерес российских компаний к вопросам цифровизации стремительно растет. Меняются условия рынка, появляются новые требования клиентов – все это ведет к формированию новой модели цифрового бизнеса. На мой взгляд, компания Software AG обладает большим опытом и технологическими возможностями, что позволяет ей полностью удовлетворять все цифровые потребности заказчиков, – отметил Олег Порецкий, Вице-президент по продажам Software AG в России и странах СНГ. – Я очень рад стать частью процесса эволюции компании и применить свой опыт и знания для достижения поставленных передо мной целей».

Олег Порецкий окончил Военно-морской институт радиоэлектроники им. А.С. Попова в г. Санкт-Петербурге. В течение последующих лет успешно изучал стратегическое управление, маркетинг и продажи, финансовый менеджмент и консалтинг. Карьерный путь г-н Порецкий начал с позиции директора по продажам компании «Стинс-Коман». Более 15 лет в разное время Олег Порецкий занимал руководящие должности в крупнейших ИT-компаниях мира: Dell, IBM, SAP, Oracle; где отвечал за развитие бизнеса и достижение организационных целей. До прихода в Software AG г-н Порецкий возглавлял Дирекцию по бизнес приложениям компании Oracle.