MMD представила новый 27-дюймовый QHD-дисплей Philips 272B8QJEB

MMD, обладатель прав на бренд Philips Monitors, представила новый 27-дюймовый QHD-монитор, предназначенный для бизнес-пользователей. Модель 272B8QJEB пополнит линейку дисплеев, в которых сочетаются смарт-эргономика, комфорт для глаз и решения, направленные на защиту окружающей среды.

Качество работы часто напрямую зависит от качества картинки на мониторе. Поэтому в новом 272B8QJEB используются панели с большой плотностью пикселей и подсветкой W-LED. Разрешение Quad HD (2560x1440) и равномерная цветопередача sRGB обеспечивают чистое и естественное изображение. 10-битный дисплей, управляемый внутренним 12-битным графическим процессором, отображает 1,07 млрд цветов. Это дает более насыщенное изображение, более плавную смену оттенков и отсутствие искажений, что существенно отличает новинку от традиционных 8-битных дисплеев, обеспечивающих отображение только 16 миллионов цветов.

272B8QJEB имеет множество интерфейсов подключения – от аналогового VGA до цифровых DVI-Dual Link, DisplayPort 1.2 и HDMI. Также монитор обеспечивает быструю зарядку мобильных гаджетов и передачу данных на скорости до 5 Гбит/с через разъем USB 3.0. Вам не потребуется место на рабочем столе для колонок благодаря наличию у монитора двух встроенных динамиков мощностью по 2 Вт. Если же вам важны конфиденциальность и тишина при работе, вы сможете использовать удобно расположенный вход для наушников. Кроме того, позволит разместить на ней смартфон и небольшие канцелярские принадлежности, что поможет содержать рабочее пространство в порядке.

Новый монитор 272B8QJEB может работать в режиме EasyRead, который упрощает чтение с экрана. Подставка SmartErgoBase позволяет легко регулировать высоту, углы наклона и поворота дисплея в соответствии с индивидуальными предпочтениями и эргономическими потребностями пользователя. Продвинутый IPS-дисплей с широкими углами обзора 178/178 градусов позволит одинаково комфортно пользоваться им как в обычной, альбомной, так и в портретной ориентации, когда дисплей оказывается повернут на 90 градусов. Модель поддерживает технологию устранения мерцания Flicker-Free, а также работу в режиме LowBlue, при активации которого уменьшается потенциально опасное для глаз коротковолновое излучение синей части видимого спектра. Уменьшение усталости глаз и повышенная четкость изображения позволят сосредоточиться на работе, не напрягая зрение.

Продажи Philips 272B8QJEB стартуют в марте 2018 г., ориентировочная цена – 18,529 тыс. руб.