Foreo представила первую в мире зубную щетку с икусственным интеллектом

Foreo представила ISSALEXA — зубную щетку с искусственным интеллектом, которая способна разговаривать и выражать эмоциональную поддержку своему владельцу. Новинка поможет сэкономить деньги на психолога и станет жизненным наставником.

ISSALEXA не только обеспечивает уход за полостью рта благодаря технологии звуковых пульсаций T-sonic. Ее особенность — способность определять настроение человека и поддерживать его с помощью голосовых фраз во время утренней или вечерней чистки зубов. Это стало возможным благодаря инновационной разработке Foreo — «Эмоциональный искусственный интеллект» анализирует слюну человека и определяет его внутреннее состояние.

В течение 5 месяцев группа ученых Foreo на базе собственного института проводила клинические испытания с более чем 100 пациентами и обнаружила, что исследования слюны человека позволяют определить его физическое и эмоциональное здоровье.

Основываясь на полученных данных, компания создала ISSALEXA. Новинка умеет анализировать слюну владельца устройства и при малейшем отклонении показателей от нормы определяет его эмоциональное состояние. Кроме того, благодаря искусственному интеллекту, ISSALEXA разговаривает и находит нужные слова поддержки тогда, когда это необходимо.

Для большей персонализации, любой обладатель новинки может заполнить короткую анкету на сайте foreo.com, чтобы повысить интеллект собственной ISSALEXA. Также на сайте можно синхронизировать свой календарь с устройством, чтобы зубная щетка знала о планах владельца и напоминала о чистке зубов.

«Всегда быть первыми — вот что заставляет нас двигаться вперед, — сказал Пол Перос, генеральный директор Foreo. — Продукты Foreo отличаются нестандартными технологиями, и теперь мы переходим к следующему уровню и применяем искусственный интеллект и речевые технологии для новинок бренда. Это позволяет нам не только создавать самые эффективные устройства для красоты и здоровья, но и предлагать нашим клиентам дополнительную эмоциональную поддержку, когда она им необходима».

ISSALEXA представлена в 4 оттенках: черный и синий кобальт — для мужчин, нежно-розовый и мятный — для девушек. Стоимость ISSALEXA составляет 16,999 тыс. руб.