Canon представила флагманскую полнокадровую камеру Cinema EOS C700 FF. Камера оснащена новейшим полнокадровым CMOS датчиком 38,1 x 20,1 мм и может снимать с разрешением до 5,9K. EOS C700 FF позволяет вести запись в различных форматах и совместима с объективами EF и PL, а также с анаморфотными объективами. При использовании объективов EF камера поддерживает инновационную систему автофокусировки Dual Pixel CMOS AF, идеально подходящую для полнокадровой съемки.

Новый полнокадровый CMOS-датчик 38,1 x 20,1 мм, созданный для профессиональной съемки, обеспечивает минимальный уровень шума и малую глубину резкости, позволяет передавать естественные тона кожи и снимать с динамическим диапазоном более 15 ступеней. Все это открывает широкие творческие возможности, в том числе на этапе цветовой коррекции и послесъемочной обработки, а также во время съемки в режиме HDR. Кроме того, датчик нового поколения может работать в нескольких режимах, в том числе полнокадровом, Super-35 и Super-16. Отдельного упоминания заслуживают форматы записи: камера поддерживает запись в таких форматах, как ProRes и XF-AVC (на внутреннюю карту памяти CFast), а также в несжатом формате Cinema RAW.

Благодаря специальному записывающему устройству CODEX CDX-36150 камера EOS C700 FF может вести запись в форматах RAW 12/10 бит с разрешением 5,9K и RAW 12 бит с разрешением 4K и 2K, а также в формате ProRes с разрешением 4K. EOS C700 FF прекрасно подходит для съемки с высокой частотой кадров — до 60 кадров в секунду (5,9K), 72 кадров в секунду (4K Crop) или 168 кадров в секунду (2K Crop). Благодаря обработке данных 5,9К с избыточной дискретизацией обеспечивается более высокое качество изображения 4K и 2K — в том числе за счет подавления эффекта муара и снижения уровня шума.

Камера C700 FF выпускается с байонетом EF или PL, каждый из которых совместим с широким рядом объективов EF и кинообъективов Canon. Размер датчика по вертикали составляет 20,1 мм, поэтому при съемке можно использовать также анаморфотные объективы. Объективы Canon EF позволяют по достоинству оценить возможности датчика, а также технологию Dual Pixel CMOS AF. Благодаря уникальной системе автофокусировки камера удерживает движущиеся объекты в зоне резкости, а фокус, как известно, играет важную роль при съемке в высоком разрешении.

Камера EOS C700 FF совместима с аксессуарами для модели Canon EOS C700, в том числе с видоискателем EVF-V70, адаптером MO-4E/ MO-4P B4 и блоком дистанционного управления OU 700.