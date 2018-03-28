«Ай-ФОРС» завершила этап модернизации Центра патологии речи и нейрореабилитации

«Ай-ФОРС» (ГК ФОРС) объявила о завершении очередного этапа проекта по модернизации МИС с использованием методологии Тавровского В.М. в государственном бюджетном учреждении «Центр патологии речи и нейрореабилитации Департамента здравоохранения города Москвы» (ЦПРиН).

В ЦПРиН осуществляется комплекс лечебно-нейрореабилитационных, медико-психологических, медико-педагогических, медико-социальных мероприятий по восстановлению высших психических функций у детей, подростков, взрослых с нарушениями речи, а также сопутствующими соматическими и неврологическими расстройствами. Коечный фонд стационара составляет 355 коек в круглосуточном стационаре и 200 коек в дневном стационаре.

С 1998 года в ЦПРиН функционирует МИС собственной разработки, которая обладала ограниченной функциональностью применительно к информационному обеспечению лечебно-диагностического процесса, при этом она использовалась на весьма ограниченном количестве рабочих мест. Со временем стала ощущаться нехватка функциональности системы – особенно со стороны руководства клиники, в части аналитического инструментария для контроля за ходом лечебно-диагностического процесса. Было принято решение о модернизации МИС в соответствии с потребностями сегодняшнего дня.

Целью проекта было создать полнофункциональную автоматизированную систему управления лечебным учреждением, обеспечить полной, достоверной и своевременной информацией лечащего врача, заведующего отделением и главного врача, повысить качество оказываемых медицинских услуг.

Главный врач ЦПРиН Черемин Р.А. отметил: «Благодаря оптимизации системы мы смогли существенно повысить качество своих услуг - снизить количество врачебных ошибок, сократить время на рутинные операции, автоматизировать учет и ведение пациентов, формирование отчетов, выписок и назначений. Надеемся, это увидят и оценят наши пациенты, персональное внимание к которым возросло ещё больше».

Был выполнен переход на СПО СУБД PostgreSQL, а также внедрены новые автоматизированные рабочие места: «Приемный покой», «Администратор», «Рабочее место врача стационара», «Регистратура», «Рабочее место врача поликлиники». Впервые был разработан и внедрён модуль «Анализ повторных госпитализаций». Существенно расширена функциональность модуля «Электронная история болезни». В предыдущей версии МИС имелась возможность регистрировать лишь ограниченный набор параметров, характеризующих личность и состояние здоровья пациента. Модернизированная версия позволяет вести историю болезни полномасштабно, рассчитывая аналитические показатели на всех фазах ведения лечебно-диагностического процесса.

Дарья Голосова, первый заместитель генерального директора компании «Ай-ФОРС» (ГК ФОРС) отметила: «Новинкой и отличительной особенностью системы являются алгоритмы интеллектуальной поддержки врача при работе с историей болезни: специализированные процедуры для уточнения диагноза и снижения рисков, шаблоны планов лечения по различным диагнозам, уведомления о возникновении рисков и отклонений от плановых сроков. Все эти элементы интеллектуальной поддержки способствуют полноте и доказательности решений врача относительно хода лечения и своевременности их реализации».

МИС по методологии Тавровского В.М. отвечает всем требованиям российского законодательства и внесена в единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных. МИС по методологии Тавровского В.М. внедрена в ряде медучреждений: психоневрологическом интернате №33, психиатрической клинической больнице №4 им. П.Б. Ганнушкина и др. В ходе этих проектов была выполнена комплексная автоматизация, которая затронула все структуры – от стационара до поликлиники. Средний срок внедрения составляет 3-4 месяца в зависимости от объема и сложности поставленных задач.