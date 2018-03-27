«Яндекс.Диск» упростил работу с файлами в облаке

«Яндекс» объявил о выпуске «Диск 3.0» — новой версии приложения для Windows и macOS. Она пригодится и тем, кому нужно освободить место на компьютере, и тем, кто хочет иметь доступ к своим файлам с разных устройств.

Приложение показывает список всего, что загружено на Диск, с указанием места хранения: только в облаке или на устройстве и в облаке. Неважно, где находятся файлы, их всегда можно найти в приложении. К примеру, человек может загрузить на Диск архив семейного видео, чтобы он не занимал место на компьютере. Когда захочется посмотреть какой-нибудь ролик, его легко будет найти и скачать.

Чтобы смотреть фотографии, их не надо скачивать, поэтому Диск 3.0 отлично подходит для хранения фотоархива. Сортировать снимки, собирать альбомы и показывать их друзьям можно прямо в облаке.

«В прошлом году мы провели эксперимент: выпустили Диск 2.0, в котором все данные хранились только в облаке. Это смелое решение, которое оказалось удобным для большинства пользовательских сценариев. Но всё-таки есть случаи, когда нужно скачать на компьютер отдельный документ, чтобы работать с ним в офлайне. Поэтому мы решили создать новое приложение, которое сочетало бы в себе достоинства классического Диска и Диска 2.0: удобную работу с файлами на компьютере и в облаке», — отметил руководитель сервиса Владимир Русинов.

Теперь в приложении для компьютера и веб-версии Диска похожие интерфейсы и привычный способ управления файлами. Например, контекстное меню открывается как в стандартных файловых менеджерах Windows и macOS.

В приложении для Windows тестируется ещё одна новая возможность — написание заметок. Благодаря речевым технологиям Yandex SpeechKit их можно не только печатать, но и диктовать.

«Яндекс.Диск» — это облачный сервис для хранения файлов и передачи их на разные устройства, подключённые к интернету. Каждый месяц Диском пользуются 25 миллионов человек. Сервис доступен в веб-версии, приложениях для компьютера, iOS и Android.