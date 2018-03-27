Telefonica и Huawei создали пакет корпоративных решений на базе больших данных

Telefonica и Huawei объявили о сотрудничестве в рамках запуска пакета решений на базе больших данных. Эти инструменты адресованы предприятиям, которые хотят разработать собственные внутренние сценарии использования и продавать приложения по работе с данными своим клиентам.

Решения типа «большие данные как услуга» (Big Data as a Service) будут продаваться под брендом LUCA, принадлежащем Telefonica и предоставляющего сервисы на базе «больших данных». Изначально клиенты получат доступ к четырем ключевым сервисам: платформе Hortonworks Data Platform как услуге, помогающей хранить, обрабатывать и анализировать данные; «Интеграции больших данных» (Big Data Integration) для переноса данных в облако; «Управлению данными» (Data Governance) для контроля качества и сохранности данных; и Data Miner для получения материалов с использованием аналитических алгоритмов и комплексной интеграции структурированных и неструктурированных данных. Каждый из вышеупомянутых сервисов может быть самостоятельно запущен клиентом по запросу. Они не зависят от инфраструктуры, то есть могут запускаться в различных средах типа «инфраструктура как услуга».

Предоставление сервисов по запросу помогает клиентам избежать длительного цикла закупки аппаратного обеспечения и сэкономить средства, а также сокращает срок вывода продукта на рынок. К пакету решений скоро будут добавлены новые сервисы. Соглашение также предусматривает открытие магазина приложений.

«Это соглашение помогает нам усилить наши сервисы на базе больших данных, позволяя клиентам реализовать собственные сценарии использования в рамках нашей облачной инфраструктуры, – сказала Елена Хиль, (Elena Gil), генеральный директор LUCA. – В нашем портфолио эти инструменты сочетаются с консалтинговыми и аналитическими возможностями, а также информационно-аналитическими материалами, что позволяет нам предлагать комплексные решения частным компаниям и государственным структурам».

«Для нас большая честь стать партнером Telefonica в работе над портфолио бренда LUCA. Решение Huawei Universe станет ключом к созданию гибкой, актуальной и богатой экосистемы приложений, ориентированных на обработку данных», – сказал Эдвард Дэн (Edward Deng), президент по работе с Telefonica на международном рынке.