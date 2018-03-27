«Смарт-Софт» представила обновленный шлюз безопасности Traffic Inspector 3.0.2

«Смарт-Софт» объявила о выходе новой версии комплексного программного решения для защиты сети и организации контролируемого доступа в Интернет Traffic Inspector 3.0.2 для ОС Microsoft Windows. В релизе 3.0.2.918 обновлен SDK Traffic Inspector Antivirus Powered by Kaspersky, произведен ряд доработок, исправлены ошибки.

Список доработок и изменений в релизе включает следующие позиции.

Ядро: стабилизирована работа службы во время анализа отсутствующих сетевых интерфейсов; оптимизирован алгоритм обработки IP списков, содержащих в основном IP адреса; SMS-идентификация: добавлен функционал, инициализирующий на смартфонах с последними версиями ОС подсказку о необходимости пройти авторизацию; добавлен черный список абонентских номеров; в соответствии с требованиями операторов связи добавлено поле «Имя отправителя» для SMS-шлюза; в соответствии с законодательством дополнен текст согласия использования персональных данных на странице ввода абонентского номера; IDS/IPS: добавлен чекбокс очистки логов.

Мониторинг: во вкладке «Сетевая статистика» монитора работы добавлен вывод N наиболее активных из всех присутствующих в коллекторе записей; окно фильтрации строк статистики теперь доступно из контекстного меню любой строки.

Планировщик: при формировании отчета запись «Все пользователи» теперь будет формироваться из актуального списка.

Отчеты: добавлена сортировка по столбцу «Период» в сетевой статистике; увеличено максимальное количество выбираемых строк в полях для выбора пользователей/групп.

Интерфейс: добавлена команда «Атрибуты...» в контекстное меню групп.

Портал: в HTTP окне блокировки выделено отдельное расположение категорий контента.

Правила пользователей: добавлена возможность редиректа HTTPS ресурсов.

Модули: обновлен SDK Traffic Inspector Antivirus Powered by Kaspersky.

Разработчик обращает особое внимание на то, что программное обеспечение не поддерживает Microsoft Windows с версией ядра ниже 6.0, и не рекомендует использовать Microsoft Windows с версией ядра ниже 6.1.

При использовании 64-битной версии ОС, рекомендуется установить 64-битную версию Traffic Inspector.