Smartmerch создала нейросеть для ритейла на базе Google Cloud Platform

Рынок быстро оборачиваемых потребительских товаров как динамично развивающееся направление активно потребляет digital-технологии. Для повышения эффективности бизнеса отрасль стремится экономить время на обработку данных, сводя к минимуму или вовсе исключая «ручной труд». Проект Smartmerch предлагает решения по цифровому мерчендайзингу. Это направление объединяет технологии автоматизации аудита ассортимента товаров в местах продаж при фотосъемке. В результате клиенты получают инструмент для объективного анализа большого массива фотографий продукции в различной упаковке. Обобщив свой опыт, команда проекта стала использовать в цифровом мерчендайзинге нейронные сети и технологии машинного обучения. Это позволило бы распознавать изображения объектов со значительно более высокой точностью и скоростью, нежели способен человек.

Для технической реализации проекта требовались внушительные вычислительные мощности, команда остановила свой выбор на Google Cloud Platform. Smartmerch оценили возможность запуска проекта без построения ИТ-инфраструктуры с нуля и гибкость потребления ресурсов в зависимости от бизнес-целей. У платформы понятный механизм администрирования. Это упрощает освоение инфраструктуры разработчиками.

«Проект миграции с локального сервера в облако занял около месяца. Развернутое решение администрируют два штатных специалиста Smartmerch. С переходом на Google Cloud Platform специалистам стал доступен TPU – сервис Google для разработчиков, желающих запускать в облаке процессы, связанные с машинным обучением. Команда Smartmerch использует в работе Compute Engine, Cloud Storage, GPU, DataLab, StackDriver. В перспективе рассматривается подключение CloudSQL и G Suite», – сказал Никита Костромов, технический руководитель проекта Smartmerch.

Одним из преимуществ работы с Google Cloud Platform стала удобная оплата потребляемых мощностей. Этот процесс Smartmerch помогла организовать компания Softline – обладатель статуса Google Cloud Premier Partner. Будучи партнером вендора, Softline предоставила заказчику возможность совершать помесячную безналичную оплату в рублях. Помимо этого, для Smartmerch были организованы консультации с инженерами Google по вопросам миграции в облако и технической поддержки решения.

«Сейчас на рынке представлено несколько отечественных и зарубежных решений, но мы – первая российская компания, которая смогла обеспечить качество, как у западных коллег, по привлекательной для заказчиков цене. При создании системы нам удалось достичь впечатляющих результатов: время обработки одного снимка – 2 секунды при точности 95%. Благодаря переходу на Google Cloud Platform мы получили мощную и отказоустойчивую инфраструктуру для реализации проектов по цифровому мерчендайзингу. До этого у нас было несколько успешных пилотных запусков. Теперь у команды есть необходимая техническая база для наращивания экспертизы и занятия лидирующих позиций на отечественном ИТ-рынке в сегменте разработок для FMCG», – сказал создатель и руководитель проекта Smartmerch Максим Архипенков.

«Softline активно продвигает инновационные решения Google Cloud и помогает компаниям в миграции на облачную платформу, поскольку это гибкое, мощное и экономически эффективное решение. Наше партнерство с вендором направлено на создание максимально комфортных условий для реализации высокотехнологичных проектов по всему миру: на любом этапе работ заказчикам доступны консультации специалистов по внедрению, сопровождению и поддержке продуктов Google», – сказал Александр Ивлев, руководитель отдела решений Google Cloud компании Softline.