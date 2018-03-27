Сервис «Облакотеки» разворачивает «1С» и Bitrix в Microsoft Azure нажатием кнопки

«Облакотека» разработала сервис развертывания «1С» и Bitrix в облаке Microsoft Azure нажатием одной кнопки. Сервис позволит партнерам, 1С-франчайзи, веб-разработчикам и ИТ-специалистам не тратить время на подбор и проверку параметров виртуальных машин и получать готовые рабочие места для любого количества пользователей за 20 минут.

Зачастую использование облачного сервиса под свою задачу сопряжено с тем, что требуется не только разбираться в нём, но и привлекать технических специалистов для развёртывания и донастройки. Поэтому «Облакотека» решила создать упрощенное заведение подготовленных и оптимизированных под типовые задачи виртуальных машин «1С» и Bitrix в Microsoft Azure, не требующее углублённых знаний и траты времени на подготовку инфраструктурной среды под свои задачи. Достаточно просто выбрать нужный тип виртуальной машины, соответствующий вашим задачам, нажать на кнопку и через несколько минут приступить к работе.

Конфигурации 1С представлены как на основе файловой «1С», рассчитанной на малый бизнес и небольшое количество пользователей, так и 1С на базе SQL для более нагруженных вычислений и с количеством пользователей до 50. Помимо предустановленной «1С: Предприятие» и набора наиболее распространённых конфигураций, есть возможность загрузки дополнительных конфигураций, также предоставляется административный доступ для управления учётными записями пользователей. Сотрудники имеют возможность работать из любой точки мира.

Самая распространенная в России CMS Bitrix также доступна в облаке Azure: нужная конфигурация для создания интернет-магазина и сайтов-визиток либо корпоративного портала создаётся за минимальное количество времени и содержит всё самое необходимое для начала работы: предустановленная самая актуальная версия Bitrix 7.2.0 на базе CentOS со скриптом развёртывания, файерволом и базой данных MySQL. В любой из конфигураций виртуальных машин уже настроенное веб-окружение для корректной работы, также выполнены все сетевые настройки и публикации, при этом предоставляется доступ к виртуальной машине для её администрирования.

Для тех, кому важна сохранность данных и их быстрое восстановление, «Облакотека» предлагает услугу Backup в Azure, которая также доступна в режиме one-click и не требует специальных технических навыков для использования в работе.

Использование преднастроенных виртуальных машин Bitrix и 1С в Azure, помимо очевидной простоты в их заведении, удобны для компаний благодаря возможности оплаты со счёта организации и предоставления комплекта документов от Облакотеки, при этом для клиентов существует как предоплатная, так и постоплатная система расчётов.

«Мы старались помочь нашим партнёрам и клиентам сэкономить их время и силы, которые приходится тратить на создание, подготовку и обслуживание инфраструктурной среды, сделать готовое к использованию программное обеспечение и среду выполнения с оптимальными параметрами производительности без особых усилий буквально за несколько минут и по адекватной стоимости», ― сказала Оксана Новицкая, директор по развитию сервисов компании «Облакотека». «При этом, в рамках нового сервиса предоставляется высокопроизводительная платформа с высоким уровнем SLA. Это позволило нам предложить действительно удобный сервис, позволяющий не только быстро начать работать, но и минимизировать как стоимость затрат на собственную инфраструктуру, так и риски возникновения технических проблем с ней».