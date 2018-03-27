«СёрчИнформ» расширяет свое присутствие на рынке ЮАР

«СёрчИнформ» объявила о расширении своего присутствия на рынке ЮАР. Компания заключила партнерское соглашение с Condyn – южноафриканским дистрибьютором продуктов в сфере информационной безопасности. Компания Condyn, расположенная в Центурионе, представит продукт «СёрчИнформ» в регионе.

Новое партнерство усилит продвижение следующих разработок: системы защиты от утечек данных «Контур информационной безопасности СёрчИнформ», системы мониторинга и анализа событий безопасности «СёрчИнформ SIEM», а также программы учета рабочего времени TimeInformer.

«Опыт сотрудничества с зарубежными партнерами доказал уникальность «КИБ СёрчИнформ» на мировом рынке. Продукт включает не только стандартные функции DLP-систем. Мы представляем на международной арене концепцию Money Loss Prevention, которая предполагает комплексную защиту бизнеса от финансовых потерь, – сказал генеральный директор «СёрчИнформ» Сергей Ожегов. – Тема защиты данных становится все более острой в мире. Мы же смотрим на проблему шире и предлагаем сосредоточиться не только на необходимости предотвратить утечку конфиденциальной информации, но и защитить бизнес от мошенничества, коррупции и иных противоправных действий».

«СёрчИнформ» уже сотрудничает с африканским регионом, поддерживая отношения с партнерами в Судане и Египте.

«Мы очень рады партнерству с «СёрчИнформ», – сказала Йорина ван Ренсбург, управляющий директор Condyn. – В борьбе с мошенничеством и управлении рисками внутри организаций «СёрчИнформ» не имеет альтернатив на рынке, и я настоятельно рекомендую топ-менеджерам компаний относиться к управлению рисками в рамках организации с особой ответственностью».

Ранее «СёрчИнформ» объявила об экспансии на рынки ОАЭ и Латинской Америки. Активное продвижение в других странах останется ключевым направлением компании в текущем году.