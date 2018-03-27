«Ростелеком» предложил помощь в оформлении налогового вычета

«Ростелеком-Розничные системы», дочернее предприятие «Ростелекома», запустило новую услугу «Налоговый вычет», с помощью которой клиенты могут получить денежные средства не выходя из дома. Сервис предоставляет партнер компании «Современные Юридические Решения» (бренд «Правокард»). Услугу можно оформить в центрах продаж и обслуживания «Ростелекома».

Профессиональные юристы берут на себя полный контроль по оформлению подоходного налога: консультируют по налоговому законодательству, готовят комплект документов, оформляют декларацию, избавляют от посещения налоговой инспекции, контролируют ход камеральной проверки и перечисление денежных средств на личный счет.

В центрах «Ростелекома» доступны две опции. Услуга «под ключ» за 2,7 тыс. руб., когда все этапы налогового вычета выполняют юристы: от подготовки пакета документов до отправки готового заполненного комплекта в налоговую инспекцию. С этой опцией клиент получает деньги не выходя из дома на свою банковскую карту. Второй вариант «стандарт» за 550 руб., когда на всех этапах клиента консультируют налоговые юристы.

«Мы запускаем новый сервис "Налоговый вычет", который доступен на территории всей России. Зачастую получить подоходный налог бывает очень нелегко: как правильно заполнить налоговую декларацию? какие нужны документы? в какую налоговую инспекцию идти? почему не перечисляют деньги? и т.д. Услуга позволит сэкономить силы и время наших клиентов на изучение законодательства, заполнение документов, посещение налоговой инспекции», — сказала Екатерина Петропавловская, коммерческий директор «Ростелеком-Розничные системы».