Разработчик грузовых дронов SKYF получил авиационную лицензию Минпромторга

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации предоставило авиационную лицензию российскому представительству компании SKYF на проектирование, производство и испытания дронов.

Этот документ – первый важный шаг к получению сертификата на серийное производство дронов SKYF. Он свидетельствует о том, что разработка идет по самым строгим стандартам для авиационной техники.

«Мы первыми проходим этот путь получения полного пакета документов на разработку и производство авиагрузовой платформы для логистики с уникальными характеристиками по грузоподъемности и дальности полета. Наши заказчики ждут скорейшего завершения всех необходимых работ, чтобы приступить к массовому внедрению SKYF в самых сложных условиях. Мы благодарны министерству за оперативное рассмотрение нашей заявки и выданную лицензию», - отметил генеральный директор SKYFchain Александр Тимофеев.