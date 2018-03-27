Micron Technology: спрос на память стимулирует рост цен

Аналитики ГК «Финам» актуализировали оценку акций компании Micron Technology. На фоне общего роста спроса на чипы памяти, чипы для игровых консолей и телевизоров, а также за счет опережения по доходности индекса S&P 500 по бумагам производителя электроники подтверждается рекомендация «Покупать» со среднегодовым потенциалом роста 18,8%.

Micron Technology – американский производитель полупроводниковых устройств, в частности, полного спектра динамических ОЗУ (DRAM), флеш-памяти NAND и NOR и других технологий памяти и полупроводниковых систем для различных сфер.

Восстановление цен на DRAM продолжается еще с начала года. Ожидается, что цены на чипы DRAM в среднесрочной перспективе будут демонстрировать положительную динамику на фоне того, что предложение на рынке будет по-прежнему не дотягивать до спроса, в т.ч., со стороны дата-центров и поставщиков разнообразных электронных девайсов. Наблюдается подъем спроса на чипы и для применения в таких продуктах, как телевизоры с разрешением 4K, игровые консоли и девайсы с голосовой активацией.

Активное развитие и расширение сегмента «облачных» технологий также благоприятствует бизнесу Micron. Динамика выручки Micron тесно связана с изменениями цен на память, а спрос на DRAM в 2018 году обещает быть существенным. По некоторым прогнозам, в текущем году ожидается рост спроса на DRAM на величину порядка 20%, а предложение на этом рынке будет ограниченным как минимум до 2019 года. Необходимо отметить, что наблюдающийся рост спроса на DRAM обусловлен, в том числе, и таким фактором, как увеличение плотности памяти серверов на рынке.

Выручка Micron за второй фискальный квартал прошлого года увеличилась на 58,1% г/г, до $7,35 млрд, что на $70 млн превзошло усредненные ожидания, при этом чистая прибыль на акцию составила $2,82 и на 8 центов превысила прогнозы. За третий квартал компания ожидает выручки в размере $7,2-7,6 млрд и чистой прибыли на уровне $2,76-2,90 на акцию.

Спрос на чипы DRAM, используемые в компьютерах и серверах, за второй фискальный квартал увеличился на 76%, и продажи таких чипов достигли 71% от размера выручки.

«Мы позитивно оцениваем опубликованную квартальную отчетность Micron и констатируем, что наблюдающийся рост спроса на чипы DRAM в полной мере оправдывает наши ожидания. У нас есть основания ожидать, что набравшее обороты восстановление цен на DRAM в среднесрочной перспективе продолжится, чему поспособствует отставание объемов предложения чипов памяти на мировом рынке от динамично растущего спроса, в том числе, со стороны Китая. Таким образом, мы сохраняем позитивные ожидания по акциям Micron и повышаем целевой уровень по данному инструменту до $70 на ближайший год», - сказала ведущий аналитик ГК «Финам» Зарина Саидова.