«Интеллоджик» объявил о начале работ по внедрению платформы поддержки принятия врачебных решений в Мурманской области

«Интеллоджик», резидент Фонда «Сколково», внедряет платформу поддержки принятия врачебных решений в Мурманской области. Проект Botkin.AI поможет выявлять онкологию на ранних стадиях, прогнозировать риски развития заболеваний и даже предсказывать момент, когда пациент обратится к врачу.

Разработанная компанией технология позволит также контролировать соблюдение клинических рекомендаций и снизить затраты на клинические исследования. Как следствие, повысить эффективность системы здравоохранения в целом.

«Первым этапом пилотного проекта в Мурманске будет внедрение автоматического ретроспективного скрининга КТ изображений грудной клетки для выявления признаков рака легких на ранних стадиях. Далее мы планируем расширять количество нозологий и модальностей, а также проводить анализ рисков развития заболеваний, анализируя данные Электронных медицинских карт», – сказал Сергей Сорокин, генеральный директор «Интеллоджика»

Базой центрального архива медицинских изображений Мурманской области является клиническая больница имени П.А. Баяндина, где давно и активно занимаются внедрением цифровых технологий в здравоохранении. Именно там будет запущена технология компании-резидента «Сколково».

«Задача пилотного проекта внедрения отечественной платформы Botkin.AI - отработка механизмов эффективного использования технологий искусственного интеллекта для выявления заболеваний на ранних стадиях и оценки рисков развития заболеваний в целях повышения эффективности медицинской помощи в России», – отметила Александра Будова, главный врач Мурманской областной клинической больницы имени П.А. Баяндина

Мировая тенденция внедрения в клиническую практику здравоохранения технологий с использованием искусственного интеллекта поддерживается в России на уровне президента и правительства в рамках приоритетного проекта «Электронное здравоохранение».

Основные пользователи платформы – клиники, органы управления здравоохранением, фармацевтические компании, контрактно-исследовательские организации, страховые компании.

В рамках платформы Botkin.AI будут предлагаться следующие продукты: анализ и распознавание диагностических изображений, в том числе: КТ и МРТ, маммографические исследования, рентгенограммы, флюорографические изображения; системы поддержки принятия врачебных решений, в том числе: диагностика и оценка рисков развития заболеваний на основе анализа медицинской информации (электронные медицинские карты, результаты анализов и другой информации); мониторинг лечебного процесса и выявление ошибок; пре-скрининг пациентов для клинических исследований

«Сейчас мы наблюдаем всплеск интереса к внедрению нейросетевых технологий в области медицины. Для ИТ кластера «Сколково» эта тема также стала одной из приоритетных. Мы видим реальные проекты, которые создаются в соответствии с потребностями практикующих врачей, больниц и целых регионов. Мы медленно, но верно вступаем в новую эру медицинского обслуживания. И очень приятно, что именно сколковские компании находятся на пике этих поистине эпохальных изменений», – отметил Сергей Воинов, Руководитель направления «IoT, Электроника, Digital Health» ИТ кластера Фонда «Сколково»