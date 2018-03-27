Autodesk представила AutoCAD 2019 и AutoCAD LT 2019

Autodesk объявила о существенных изменениях в новых версиях AutoCAD 2019 и AutoCAD LT 2019. Теперь в едином продукте AutoCAD стали доступны инструменты и функции семи отраслевых решений – AutoCAD Architecture, AutoCAD Mechanical, AutoCAD Electrical, AutoCAD Map 3D, AutoCAD MEP, AutoCAD Raster Design и AutoCAD Plant 3D. Кроме того, пользователи, оформившие подписку на AutoCAD 2019, получат доступ к новым приложениям для работы в браузере и с мобильных устройств.

Специализированные наборы инструментов позволят использовать более 750 000 объектов, стилей, деталей и символов для создания чертежей. Проектировщики смогут автоматизировать создание планов этажей, интегрировать данные ГИС в процесс планирования, редактировать отсканированные чертежи и конвертировать растровые изображения в DWG-объекты.

Например, набор Architecture даст возможность добавлять такие архитектурные элементы, как двери, стены и окна вместо того, чтобы рисовать линии и круги. Создание стен в базовом AutoСAD состоит из пяти этапов, а с набором Architecture – из трех.

AutoCAD 2019 предлагает доступ к нескольким наборам инструментов.

Architecture: специализированные инструменты для проектирования зданий и более 8000 архитектурных объектов и стилей, ускоряющих разработку архитектурных чертежей и документации.

Mechanical: специализированные инструменты для проектирования механических конструкций и более 700 000 производственных деталей, функций и символов, ускоряющих проектирование изделий.

Electrical: специализированные инструменты для проектирования электрических систем и более 65 000 символов для обозначения электрооборудования, ускоряющих создание, изменение и документирование электрических систем.

MEP: специализированные инструменты для проектирования инженерных сетей и более 10 500 механических, электрических и сантехнических объектов для создания чертежей, проектирования и документирования строительных систем.

Plant 3D: специализированные инструменты для проектирования и конструирования производственных объектов, позволяющие создавать схемы трубопроводов и приборов и затем интегрировать их в 3D-модель завода.

Map 3D: специализированные инструменты для картографии, позволяющие объединить данные ГИС и САПР для планирования, проектирования и управление данными. Набор обеспечивает доступ к геопространственным данным, хранящимся в файлах, базам данных и веб-сервисах и объединение их с данными проектов AutoCAD.

Raster Design: инструменты для преобразования растрового изображения в векторное, позволяющие редактировать отсканированные чертежи и конвертировать растровые изображения в DWG-объекты.

Для подписчиков AutoCAD 2019 и AutoCAD LT 2019 доступно принципиально новое веб-приложение. Оно дает возможность пользоваться AutoCAD прямо в браузере – для этого не требуется ничего скачивать и устанавливать. Достаточно войти в личный кабинет на сайте web.autocad.com. После этого открывается доступ к DWG и PDF-файлам, основным инструментам 2D-черчения и редактирования (Дуга, Круг, Прямоугольник, Профиль, Обрезка и т.д.), включая поддержку Xref и управления слоями.

Приложение AutoCAD для мобильных устройств позволит на бегу внести изменение в проект и впечатлить клиента отсутствием необходимости везти с собой тяжелые чертежи.

Мобильное приложение дает возможность просматривать, создавать и редактировать чертежи, а также делиться ими в любое время и с любого устройства. Доступ к DWG-файлам можно получить даже при отсутствии Wi-Fi, предварительно скачав их на устройство. Мобильное приложение доступно на устройствах Windows, Android и iOS, а также оптимизировано под iPhone X, iPad Pro и Windows Surface.

В AutoCAD 2019 и AutoCAD LT 2019 также станут доступны новые функции: Сохранить в веб и на мобильное устройство (Save To Web & Mobile), Открыть из веба и мобильного устройства (Open From Web & Mobile) и Сравнение DWG (DWG Compare). Вместе они позволят работать над проектом не только в стандартном приложении, но при необходимости и через веб-интерфейс или мобильные устройства.

Функция «Сравнение DWG» поможет определять графическую разницу между двумя версиями чертежа или Xref, быстро видеть изменения, находить коллизии и т.д. Все изменения можно подсветить, чтобы не пропустить ни одной детали.

В новом релизе также появится инструмент Shared Views, расширяющий возможности функции Shared Design Views. Он позволяет делиться данными проекта, не пересылая файлы DWG или PDF. Вместо этого можно отправить ссылку на файл, по которой его можно просматривать и комментировать прямо в браузере с любого устройства с доступом в интернет. При этом комментарии участников процесса теперь будут сразу отображаться в AutoCAD на компьютере.

В новом релизе также улучшена производительность 2D графики. Операции, которые обычно требуют перерисовывания или преобразования 2D графики (например, изменение порядка чертежей или масштаба, панорамирование и изменение свойств слоев, особенно в больших чертежах или чертежах с растровыми изображениями) теперь происходят в два раза быстрее.

Также улучшены иконки в Ленте, Строке состояния, Меню быстрого доступа и Меню приложений. Они обеспечивают лучшее визуальное впечатление, особенно на мониторах с высоким разрешением. В новом релизе размер иконок динамически подбирается к разрешению монитора и плотности пикселей.

AutoCAD 2019 со специализированными наборами инструментов уже доступен для приобретения. Коллекция для архитектурного проектирования и строительства и Коллекция для разработки и промышленного производства изделий также будут включать AutoCAD со специализированными наборами инструментов с 1 апреля 2018 года.