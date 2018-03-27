3-я Конференция «ИТ-решения на транспорте и в логистике» пройдет 17 апреля
CNews (холдинг РБК) совместно с организаторами выставки TransRussia/TransLogistica, проводит в Москве 3-ю Конференцию «ИТ-решения на транспорте и в логистике». Целью данной конференции является обсуждение наиболее актуальных вопросов оптимизации и автоматизации логистических бизнес-процессов, путем внедрения современных IT-решений.
Вопросы, которые мы обсудим на конференции:
- Какие современные IT- продукты/разработки помогают решать задачи оптимизации затрат и повышения качества обслуживания? Что наиболее востребовано отраслью сегодня?
- От каких технологий возможно наибольшее снижение себестоимости перевозок?
- Всё ли нужно автоматизировать? На что обратить внимание.
- Как оценить эффективность внедрения IT на транспорте и в логистике?
- Что ждет рынок IT в транспортной отрасли в конце 2018– начале 2019 гг.?
Участники: руководители и сотрудники ИТ-отделов транспортно-логистических компаний, представители ИТ-компаний.
Место проведения: МВЦ «Крокус Экспо», павильон 3. Дата и время: 17 апреля 2018, 15:00 – 18:00.
Структура конференции: 1 часть – доклады, 2 часть – дискуссия.
В конференции примут участие: Захаров Максим, директор по информатизации и технологическому обеспечению АО «РЖД Логистика»; Урьяс Вадим, заместитель генерального директора по информационным технологиям, «Первая грузовая компания»; Головатый Артём, директор по информационным технологиям, Управляющая компания T.A.Management, UCL Holding; Зотов Алексей, заместитель директора департамента управления проектами, Аэрофлот; Веселов Роман, IT директор, «ТрансКонтейнер»; Малахов Дмитрий, руководитель отдела программного обеспечения, Modul Co Ltd; Рыстенко Михаил, директор по информационным технологиям, TRASCO; Головин Леонид, директор по ИТ, Globaltrans Investment Plc.
TransRussia/TransLogistica – самая крупная в России выставка транспортно-логистических услуг и технологий. В выставке 2017 приняли участие 345 компаний из 27 стран мира, национальные экспозиции представили компании из Белоруссии, Германии, Казахстана, Китая, Латвии, Литвы, Финляндии и Эстонии. Посетили 14 745 специалистов из 76 регионов России - представители производственных и торговых предприятий, транспортно-логистических компаний.
Международная выставка поддерживается Министерством транспорта Российской Федерации, Федеральной службой по надзору в сфере транспорта, Комитетом Государственной Думы Российской Федерации по транспорту и строительству, Правительством Москвы.