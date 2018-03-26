«Ростелеком» обеспечил безопасность в «Сколково»

«Ростелеком» создал систему видеонаблюдения для инновационного центра «Сколково», выступив в роли системного интегратора полного профиля. Кроме работ по проектированию зон обзора и архитектуры сети, специалисты компании выполнили строительно-монтажные работы по установке камер наблюдения и монтажу опор освещения, а также пуско-наладку оборудования. Созданная система включает почти 200 средств видеонаблюдения, включая комплексы видеофиксации нарушений «Стрелка».

«Проект успешно завершен и комплекс передан на баланс заказчику. Я считаю, что мы смогли полностью реализовать компетенции по разработке и воплощению инфраструктурных решений любой сложности. Мы работали в постоянном контакте с заказчиком и его резидентами. Команда "Ростелекома" гибко реагировала на изменения пожеланий заказчика, демонстрируя приверженность Agile. Уверен, впереди нас ждет долгое и плодотворное сотрудничество», – сказал Дмитрий Угнивенко, директор Департамента продаж корпоративным и государственным заказчикам МРФ «Центр» «Ростелекома»

«ИЦ Сколково более 2х лет активно сотрудничает с "Ростелекомом" по разным направлениям. За это время "Ростелеком" зарекомендовал себя как надежный динамично развивающийся технологический партнер. Вместе с тем данный проект для ИЦ Сколково стал первым опытом сотрудничества с "Ростелекомом" в качестве системного интегратора. В процессе работы специалисты «Ростелекома» продемонстрировали профессиональный подход и привнесли технологическую экспертизу, что в совокупности позволило получить качественный результат в заявленные сроки», – отметил Сергей Иванченко, первый заместитель генерального директора «ОДАС Сколково»

Комплекс видеонаблюдения, созданный специалистами «Ростелекома», многофункционален, но основная его задача – обеспечить сотрудникам Ситуационного центра возможность оперативно реагировать на внештатные ситуации. Изображение с камер в режиме реального времени передается Единый центр диспетчеризации и мониторинга «Сколково». Видеонаблюдение охватывает объекты дорожной сети и инженерной инфраструктуры, а также парковочные пространства.