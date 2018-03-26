РДТЕХ оказывает услуги ИТ-аутсорсинга СК «Сбербанк страхование жизни»

РДТЕХ объявила о начале оказания всего спектра услуг по техническому сопровождению баз данных СК «Сбербанк страхование жизни».

Специалисты РДТЕХ в круглосуточном режиме осуществляют сопровождение СУБД страховой компании «Сбербанк страхование жизни». РДТЕХ оказывает полный спектр услуг по администрированию: обследует базы данных и операционные системы, дает и внедряет рекомендации по оптимальной настройке и установке, восстанавливает работоспособность после сбоев или аварий. Работы ведутся как на территории заказчика, так и в формате дистанционного обслуживания.

Директор по ИТ страховой компании «Сбербанк страхование жизни» Владимир Новиков отметил: «Сотрудничество со специалистами РДТЕХ позволяет получить оптимизированную, масштабируемую и надежную поддержку баз данных, создавая тем самым условия для обеспечения требуемого уровня информационного сопровождения бизнес-задач нашей компании».

Директор Центра технического консалтинга РДТЕХ Павел Шмелёв сказал: «Наши отношения с компанией «Сбербанк страхование жизни» – пример динамично развивающегося сотрудничества, дающего масштабный эффект благодаря оптимально определенным зонам ответственности и четко выстроенным бизнес-процессам. Конечно, огромную роль играет уровень технической компетенции специалистов нашей компании, который позволяет выполнять согласованный SLA и обеспечивать качественное решение поставленных задач».