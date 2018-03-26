«Дельтакредит» обновил сервис для онлайн-одобрения кредитов

«Дельтакредит», российский коммерческий банк, специализирующимся на ипотечном кредитовании, обновил сервис «ДельтаЭкспресс»: теперь клиенты в режиме онлайн могут выбрать удобное время и даты для проведения сделки. После того как система одобрит кредит на недвижимость, клиенту придет уведомление о доступности функционала записи на сделку. Далее заемщик может выбрать подходящее время и дату, а с клиентом связывается менеджер для подтверждения встречи.

«ДельтаЭкспресс» представляет собой личный кабинет для клиентов банка. Он позволяет подобрать кредитную программу с помощью калькулятора, получить решение по кредиту в короткие сроки, загружать документы, заводить объект недвижимости и загружать по нему пакет документов, использовать электронную подпись, контролировать статус обработки документов со стороны банка, оформлять оценку объекта недвижимости, предоставляет документы с которыми необходимо ознакомится перед сделкой, а также связаться с менеджером,.

«Через систему "ДельтаЭкспресс" в 2017 г. выдано 985 кредитов на сумму 2,684 млн руб., а за текущий год — 416 кредитов на сумму 1,130 млн руб. За два месяца 2018 г треть клиентов, оставивших заявку на сайте банка, используют "ДельтаЭкспресс" при принятии решения об оформлении ипотеки, и 12% всех клиентов банка получают одобрение онлайн. Сервис будет развиваться. Пока, по нашим оценкам, "ДельтаЭкспресс" обеспечивает 90% необходимой функциональности, и она будет расширяться. В ближайшее время мы планируем дополнить сервис функционалом по страхованию и заказу сделки», – отметил руководитель департамента цифровых услуг Алексей Тартышев.