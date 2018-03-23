РТИ внедрит ИТ-систему «Управления закупками и казначейством»

РТИ, российский научно–производственный холдинг, сообщил о планах по внедрению системы «Управления закупками и казначейством» на базе 1С, которая позволит автоматизировать процессы бюджетирования, даст инструмент планирования расходов, оперативного управления средствами и сократит затраты на выполнение функций казначейства. Автоматизация и унификация закупочных процедур, внедрение единого классификатора сократят время их проведения и снизят расходы. В данный момент работа уже ведется и ее результатом станет единая система в управляющей и дочерних зависимых компаниях.

«Сегодня перед нами стоит задача управлять ликвидностью всех входящих в группу дочерних компаний, обеспечить экономию рабочего капитала и более рациональное расходование средств предприятий, – сказал генеральный директор РТИ Максим Кузюк. – Автоматизация и прозрачность важнейших бизнес–процессов повысит качество управленческих данных, упростит сбор консолидированной отчетности и в целом выведет РТИ на новый уровень управления ликвидностью».

Это не единственный ИT–проект, который планируется реализовать в холдинге. Следующие решения в области автоматизации будут направлены на автоматизацию бизнес–процессов в таких сферах как управление персоналом, жизненным циклом изделий, разработки ПО, управление проектами. Кроме того, ожидается обновление существующей в холдинге системы электронного документооборота.

Подрядчиком по внедрению в РТИ системы «Управления закупками и казначейством» выступает «Единый Центр Обслуживания («ЕЦО»)» (входит в АФК «Система»), который оказывает услуги по осуществлению типовых операций для дочерних и зависимых компаний корпорации.