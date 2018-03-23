Российская ИТ-система для управления парковками представлена на выставке Intertraffic-2018 в Амстердаме

«Горпарковки» представили зарубежному рынку возможности программного обеспечения для управления платным парковочным пространством города.

С 20 по 23 марта в столице Нидерландов проводится самая крупная в мире выставка транспортной инфраструктуры Intertraffic-2018, которая собрала более 800 участников и 30 тыс. посетителей. Уже второй раз продукт «Горпарковок» стал единственной российской комплексной системой управления парковочным пространством на выставке.

Мировой рынок движется в сторону комплексных ИТ-решений управления жизнью города. Автоматизация работы парковочных активов – неотъемлемая часть процесса. Система «Горпарковки» в реальном времени собирает и анализирует все парковочные данные, отправляет информацию о доступных парковках пользователям через популярные паркинг-приложения и навигаторы, а оператору парковок предоставляет расширенную аналитику.

По словам гендиректора «Горпарковок» Романа Хахалева, с этого года компания работает на международном рынке и в январе заключила первый иностранный контракт на поставку системы в Астану, Казахстан. Intertraffic – это возможность показать продукт представителям парковочной отрасли из Мексики, Австралии, Бразилии, Испании и других стран.

«Горпарковки» специализируются на ИТ-системах управления парковочным пространством и внедрении парковочных проектов городского масштаба, развивают ИТ-панель управления парковками с 2013 г. Общие показатели: 16 городов, более 100 тыс. парковочных платежей в день, 30 тыс. парковочных мест.