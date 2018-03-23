Quelle.ru запустил мобильное приложение для iOS и Android

Интернет-магазин Quelle.ru (компания «Директ каталог сервис», Otto Group Russia), специализирующийся на продажах одежды, аксессуаров и товаров для дома из Германии, объявил о запуске мобильного приложения для iOS и Android.

Пользователям смартфонов теперь доступны товары от 240 популярных европейских брендов, а также собственные эксклюзивные марки Quelle.

«Мы детально изучили опыт рынка m-commerce и создали качественный мобильный продукт, – сказала Ольга Сатановская, директор Quelle. – Удобный и функциональный интерфейс приложения позволит клиентам совершать покупки в любом месте и в любое время. Запуск Quelle для iOS и Android является стартом реализации мобильной стратегии компании. Мы планируем активную работу над развитием приложения Quelle и рассчитываем значительно увеличить свою долю на рынке мобильной коммерции».

Приложение Quelle предлагает: быстрое оформление заказа; актуальные акции, скидки и новинки на одном экране «Подборки»; доставка по всей России, фотографии и подробное описание товаров; единая корзина, избранное и личный кабинет на сайте и в приложении; добавление в избранное без регистрации; собственные бренды: MyStyle, MySize; отзывы о товарах от реальных покупателей