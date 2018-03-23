Ежемесячный объем мобильных платежей в ВТБ достиг 4,5 млрд рублей

За 2017 г. к сервисам оплаты с помощью смартфона подключились 400 тыс. клиентов ВТБ, ежемесячный объем платежей достиг 4,5 млрд рублей. По прогнозам банка, к концу текущего года ежемесячный оборот в рамках данных сервисов достигнет 10 млрд рублей.

По итогам прошлого года число подключившихся клиентов ВТБ к сервисам мобильных платежей выросло в 10 раз – до 400 тыс. человек. Ежемесячный объем операций увеличился с 300 млн до 4,5 млрд рублей.

Порядка 40% подключений к сервисам приходятся на Москву и Санкт-Петербург. В основном, клиенты «привязывают» к Pay дебетовые карты. Большинство подключенных – мужчины (55%) в возрасте 25-35 лет. Средний чек их транзакций на сегодняшний день составляет 1,3 тыс. рублей.

«Доля безналичных операций с использованием сервисов Pay в нашем банке за год выросла в 10 раз – до 5%. Чаще всего с помощью смартфона наши клиенты совершают покупки в супермаркетах. Если говорить об онлайн-транзакциях, то с большим отрывом лидируют сайты авиакомпаний и сервисы такси, – отметил старший вице-президент, руководитель департамента розничных продуктов ВТБ Андрей Осипов. – По нашим прогнозам, к концу 2018 г. доля клиентов, использующих сервисы PAY, может увеличиться до 10-15%».