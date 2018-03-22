«Связной»: смартфон за 1 рубль в «онлайн-аукционе» в Facebook

«Связной» запустил новый проект – распродажу «Роняй цену» в прямом эфире в своей официальной группе на Facebook.

Пользователи соцсети в прямом эфире снижают цену на флагманские смартфоны. Участие в «аукционе» начинается с лайка и комментария под анонсом. С каждым лайком цена снижается на 50 рублей и может упасть до 1 рубля. В любой момент прямой эфир можно остановить, написав в комментариях «Покупаю». После этого модераторы связываются с автором комментария. Если победитель выполнил все условия, он получает смартфон по той цене, на которой остановился счетчик.

Активность пользователей напрямую влияет на то, как проходит аукцион. Чем больше лайков и перепостов, тем быстрее падает цена. Самое сложное – определить, когда соперники захотят перейти к активным действиям и первым оставить заявку на покупку гаджета.

Пользователи Facebook получили возможность снижать цены на флагманские модели. На «аукционах» уже проданы LG V30+, Nokia 8, Samsung Galaxy A8+, Sony Xperia XA2 Ultra и Asus Zenfone 4.

С каждым новым аукционом количество лайков увеличивается, и цена падает быстрее. Во время «аукциона» с лотом LG V30+ стоимость гаджета снизилась на 23 550 руб. Такого в России еще не делали, и акция привлекла к себе большое внимание. В восьми аукционах поучаствовали более 4000 человек, призовой фонд составил 300 000 руб.

Следующий «аукцион» в прямом эфире состоится в официальном сообществе «Связного» на Facebook 23 марта в 14:00 по московскому времени.