«Русский Стандарт» выпустил обновление для своего мобильного приложения

Банк «Русский Стандарт» представил новый релиз Мобильного банка RSB Mobile для iOS и Android. В первом весеннем обновлении Мобильного банка появились новые сервисы.

Теперь все клиенты могут через Мобильный банк RSB Mobile принять участие в акции «Приведи друга». При оформлении карты банка по рекомендации, и клиент, и его друг получают до 1 тыс. дополнительных Сashback бонусов.

Клиенты, которые планируют поездку за границу или путешествие по России, смогут в Мобильном банке оформить страховой полис для выезжающих за рубеж.

Еще одно нововведение для Мобильного банка только на Android – теперь воспользоваться своей картой «Банк в кармане» в RSB Mobile можно даже до того, как клиент получил ее: совершать платежи и переводы себе и другим клиентам Банка «Русский Стандарт» в приложении.

Оценить все нововведения и обновить мобильный банк RSB Mobile для iOS можно в официальном магазине App Store, а для Android в магазине Google Play.