Ростех и фонд NDF инвестируют в технологию распознавания лиц

«РТ-Развитие бизнеса» Госкорпорации Ростех и инвестиционный фонд NDF выкупили долю в стартап-компании Ntechlab, которая является российским разработчиком алгоритма распознавания лиц. Инвестиции будут направлены на дальнейшее развитие технологии распознавания лиц и ее продвижение на внешних и внутренних рынках.

Алгоритм Ntechlab позволяет распознавать лица с точностью до 80% в базе объемом до полумиллиарда изображений, при размере базы в несколько тысяч лиц точность распознавания достигает 99%. Поиск конкретного человека среди 1 млрд. лиц занимает менее половины секунды. Отличительной особенностью алгоритма является его способность определить эмоциональное состояние, пол и возраст человека.

«Это стратегическая портфельная инвестиция, с долгосрочным интересом к проекту. Сделка полностью комплементарна новой Стратегии Ростеха, приоритет которой – выход на быстрорастущие гражданские рынки. Разработка нашего партнера – это по-настоящему прорывной продукт, имеющий большие перспективы в России и за рубежом. Вхождение в проект позволит Ростеху включить Ntechlab и разработки компании в работу по трансформации технологического уклада и развитию Цифровой экономики. Мы провели анализ мирового рынка и оцениваем потенциал капитализации компании, обладающей подобной технологией, в перспективе 5 лет в коридоре 1 млрд. долл.», – отметил Василий Бровко, директор по особым поручениям Госкорпорации Ростех.

Технология распознавания лиц станет важным элементом больших проектов Ростеха в области общественной безопасности, связанных с технологиями «Умного города» и видеонаблюдения за объектами инфраструктуры. «Умный город» – один из ключевых комплексных проектов Ростеха. Госкорпорация уже внедрила элементы данного проекта в Улан-Уде, Нижний Тагил, Москва, Ярославской области и ряде других населенных пунктов. Другим направлением развития является продажа технологии для использования в розничной торговле, банковском обслуживании, индустрии развлечений, где она востребована частным бизнесом.

«Ntechlab заинтересована в привлечении стратегических инвесторов для развития технологии. Эффективность нашего алгоритма – выше мировых аналогов, он лидирует по скорости и точности работы среди разработок других компаний со всего мира. Мы считаем, что такой симбиоз государственного и частного капитала позволит Ntechlab выйти на рынок систем национальной безопасности, проектов в сфере «Умного города» и цифровой экономики с одной стороны, и дать мощный толчок глобальному развитию компании в коммерческом секторе – с другой», – прокомментировал сделку основатель Ntechlab Артем Кухаренко.

Как сообщалось ранее, Госкорпорация является ключевым участником разработки и реализации государственной программы «Цифровая экономика» по направлению «Формирование исследовательских компетенций и технологических заделов» (совместно с Росатомом). Холдинг «РТ-Развитие бизнеса» предназначен для прямых и портфельных инвестиций совместно с частными партнерами в стратегически важные активы в высокотехнологичных и ресурсных отраслях.

Дочерняя структура Госкорпорации Ростех стала владельцем 12,5% Ntechlab + 1 акция. Фонд NDF, находящийся под управлением компании «Варданян, Бройтман и Партнеры» приобрел 25% технологической компании + 1 акцию. Операционным управлением Ntechlab продолжат заниматься основатели, которые остаются контролирующими акционерами.