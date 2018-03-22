Российские IT-компании представят властям Пакистана решения в области «умного города»

Российская делегация во главе с RITE (Russian Information Technology Export), дочерней структурой Ростеха, и при участии консорциума iDVP, объединения российских компаний в области разработки технологий продвинутой визуализации данных, представят властям Пакистана отечественные решения в сфере «умного города». Мероприятие пройдет в городе Лахор (провинция Пенджаб) с 20 по 23 марта 2018 г.

«Правительство Пакистана стремится расширить использование информационно-коммуникационных технологий в стране, реализовав основные составляющие «умного города»: электронную медицину, электронное образование, общественную безопасность, электронное управление налогами и банковским сектором. Например, на проект безопасного города власти собираются направить порядка 117 млн долларов США, - сказал Сергей Астахов, руководитель консорциума iDVP. – Наш опыт заинтересовал руководство Пакистана, и они хотят более детально ознакомиться и, возможно, в дальнейшем внедрить проекты в области интеллектуальных инноваций, основанных на информационных технологиях, визуализации и анализе данных». К 2025 г. власти планируют оснастить основные города Пакистана всем необходимым для реализации концепции «умный город».

Развитие сферы здравоохранения является одним из приоритетных направлений. С помощью использования передовых технологий руководство Пакистана рассчитывает наладить эффективность работы отрасли и увеличить продолжительность жизни своих граждан.

В ходе мероприятия консорциум iDVP представит кейс «Электронная медицина» и расскажет о работе Центра Мониторинга Единой медицинской информационно- аналитической системы (ЕМИАС) – инструмента, который в непрерывном режиме отслеживает и наглядно демонстрирует наиболее важные данные о работе амбулаторно-поликлинического звена московского здравоохранения. Центр мониторинга позволяет руководителям медицинских организаций государственной системы здравоохранения города Москвы в оперативном режиме контролировать ситуацию с доступностью врачей в поликлиниках, равномерно распределять нагрузку на специалистов, маршрутизировать потоки пациентов и принимать обоснованные управленческие решения.

«Особенность платформы iDVP состоит в том, что она позволяет осуществлять мониторинг в любых сферах деятельности: на уровне отрасли, города, региона или страны в целом», – отметил Сергей Астахов. В своих решениях iDVP использует современную трехмерную компьютерную графику для визуализации комплексных и разнородных массивов данных, что позволяет интуитивно понятно и доступно донести сложную информацию и провести оперативный анализ огромных массивов информации для принятия обоснованных управленческих решений.