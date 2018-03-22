PTC представила CAD-систему Creo новейшей версии 5.0

PTC анонсировала выпуск последней версии системы автоматизированного проектирования Creo 5.0, которая позволяет пользователям переходить от концепции к производству в одной среде проектирования. В Creo 5.0 представлены пять новых возможностей для динамично изменяющегося мира разработки и производства изделий, а также существенно повышена производительность конструкторского труда.

Creo помогает компаниям ускорить разработку инновационных изделий и создание новых версий продуктов за счет повторного использования своих лучших проектов и замены предположений фактами. С Creo 5.0 концепции могут быть воплощены в интеллектуальные, связанные изделия при помощи соединения их физического и цифрового представления с возможностями дополненной реальности (AR). Creo 5.0 также предлагает новый функционал в области топологической оптимизации геометрии, расчетной гидрогазодинамики, аддитивных (AMF) и традиционных технологий производства (CAM).

«Сегодня решения PTC оснащены самыми передовыми технологиями, такими как интернет вещей (IoT) и дополненная реальность (AR), но при этом компания не забывает о своих традиционных преимуществах в САПР. PTC совершенствует свои продукты, добавляя в Creo новые технологии и возможности, – сказал Джон Макрелл, руководитель CIMdata. – Creo 5.0 еще раз доказывает инновационный подход PTC к развитию своих решений и умение компании ориентироваться на потребности заказчиков».

Физический дизайн изделий часто ограничен существующими практическими наработками. Новое расширение Creo Topology Optimization позволяет автоматически генерировать оптимальную проектную геометрию на основе существующих задач и целей в проекте и не ограничивает работу конструктора рамками традиционных решений. Это помогает заказчикам экономить время и быстрее внедрять инновационные решения в свои изделия, позволяя создавать оптимальные и эффектные проекты.

Creo помогает разрабатывать, оптимизировать и контролировать 3D-печать деталей из аддитивных материалов без необходимости в преобразовании форматов в стороннем программном обеспечении. Благодаря оптимизации рабочего процесса и уменьшению количества воссоздаваемых моделей можно потратить больше времени на то, что действительно важно – на качество самих моделей в проекте. В Creo 5.0 добавлен модуль Creo Additive Manufacturing Plus Extension for Materialise, который расширяет возможности печати, в том числе и из металлических материалов (стали, алюминия, титана, инконеля и др.), позволяя клиентам отправлять на печатать комплектующие прямо из Creo. Кроме того, расширение позволяет пользователям подключаться к онлайн-библиотеке драйверов и профилей печати.

Новый релиз расширения Creo Mold Machining включает специализированные возможности высокоскоростной обработки, оптимизированные для выпуска пресс-форм, штампов, электродов и прототипов форм. Creo 5.0 поддерживает трехосевую и пятиосевую (3+2) ЧПУ-обработку.

Расширение Creo Flow Analysis – это решение для вычислительной гидрогазодинамики (CFD), которое позволяет разработчикам, инженерам и аналитикам моделировать движение потоков жидкости непосредственно в Creo прямо по своей конструкторской 3D-модели. Процесс CFD-анализа непосредственно внутри Creo позволяет пользователям быстро оценить работоспособность своих проектных решений за считанные часы – и это при размерности КЭ-сеток в миллионы ячеек! Программное обеспечение специально создано для инженера-конструктора – оно простое в использовании, интегрировано в Creo и обеспечивает быстрое получение точных результаты.

Creo 5.0 также включает в себя основные улучшения функционала для производительной проработки моделей в динамично изменяющемся мире промышленных изделий, такие как улучшенный пользовательский интерфейс, создание геометрии на основе эскизов и объемные спиральные геометрические протяжки. Среди других нововведений – упрощенная разработка поверхностей, проектирование деталей из листового металла и многократное использование черновых моделей, созданных ранее. Теперь инженеры могут проектировать в Creo, сохраняя при этом режим перспективы.

Расширение Creo Collaboration для Autodesk Inventor к режиму Unite позволяет организациям объединить все 3D-файлы в единой CAD-системе. Это помогает снизить затраты и минимизировать усилия, связанные с поддержкой нескольких систем и их интеграцией, а также обеспечить многократное использование существующих наработок. Creo 5.0 теперь отслеживает все связи между геометрией и конструкторскими параметрами с файлами и сборками Autodesk Inventor.

«Проектирование кардинально меняется, и Creo продолжает развиваться, чтобы удовлетворить потребности наших заказчиков. Благодаря Creo компании могут уже на самых ранних этапах проектирования переходить к созданию умных связанный изделий, – сказал Брайан Томпсон, старший вице-президент сегмента САПР в PTC. – Большая функциональность и новые возможности вывода проекта на производство, среди которых 3D-печать, выделяют Creo из ряда конкурентных САПР и дают компаниям значительные преимущества на всех этапах проработки – от создания концепции до производства».