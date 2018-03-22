 

Клиенты МГТС могут взять 4К-телевизоры в рассрочку

Телеком Ритейл
мобильная версия
, Текст: Владимир Бахур

«Московская городская телефонная сеть» (МГТС), входящая в группу МТС, впервые на российском рынке предлагает телевизоры сверхвысокой четкости на условиях беспроцентной рассрочки в составе конвергентного пакета услуг.

Предложением могут воспользоваться клиенты МГТС – пользователи домашней телефонии,при подключении к пакету услуг из высокоскоростного доступа в интернет и цифрового ТВ. На выбор предлагаются две модели: LG 43" 43UJ630V диагональю 43 дюйма и LG 49" 49UJ630V диагональю 49 дюймов.

Приобрести телевизор в рассрочку можно при подключении к одному из двух пакетов: «Премиум 300 ТВ4К» (интернет со скоростью 300 Мбит/с, базовый и три дополнительных ТВ-пакета (HDTV, «МАТЧ! ФУТБОЛ» и Amedia Premium HD) и 4К телевизор LG 43" 43UJ630V) или «Премиум 500 ТВ4К» (интернет со скоростью 500 Мбит/с, тот же набор ТВ-пакетов и 4К-телевизор LG 49" 49UJ630V).

«МГТС, как мультисервисный оператор, предлагает своим клиентам не только стандартные телеком-услуги, но и различные интернет-сервисы, которые требуют нового оборудования и иной раз существенных материальных затрат. Чтобы облегчить вход наших клиентов в современные сервисы, мы еще в 2016 году включили в конвергентный пакет смартфон Samsung за символический рубль в месяц, — сказал Дмитрий Кулаковский, директор по маркетингу и развитию бизнеса МГТС. — Сегодня, в связи с растущим интересом к телевидению в сверхвысоком разрешении, мы включили в наши интернет-пакеты телевизоры с поддержкой стандарта Ultra HD, что поможет нашим клиентам получить удовольствие от просмотра современного качественного 4К контента без ущерба для семейного бюджета».

Рассрочка платежей рассчитана на 25 месяцев и составляет 1250 руб./мес. или 1550 руб./мес. в зависимости от выбранного пакета. Телевизор можно выкупить досрочно по остаточной стоимости.

Предложение действует до полной распродажи акционной партии телевизоров.

Как без потерь отказаться от услуг облачного провайдера Почему бизнес должен заинтересоваться гиперконвергентной ИТ-инфрастурктурой Презентация революционной аналитической платформы Loginom