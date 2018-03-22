Kingston представила новые карты-памяти серии Canvas

Kingston Digital, подразделение по производству продукции на основе флеш-памяти компании Kingston Technology Company, анонсировала выпуск новой серии карт-памяти Canvas.

Карты памяти Canvas надежны, удобны в использовании и имеют высокую производительность. Карты Canvas прошли специальные испытания на прочность.

В серию Canvas входят три типа карт памяти. Canvas Select: отличается особенной надежностью и подходит для съемки видео в формате HD, а также фотографий в высоком разрешении как на профессиональные камеры, так и на смартфоны. Десятый класс скорости UHS-I позволяет считывать информацию со скоростью до 80 Мб/с. SD-карты доступны объемом до 128 ГБ, microSD — до 256 ГБ.

Серия Canvas Go подходит на каждый день и создана для записи видео в формате 1080P и даже 4K на цифровые зеркальные фотоаппараты, дроны и экшн-камеры. Десятый класс скорости UHS-I позволяет считывать информацию со скоростью до 90 Мб/с, записывать — до 45 Мб/с. SD-карты доступны объемом до 512 ГБ, microSD — до 128 ГБ.

Canvas React созданы для того, чтобы фиксировать видео в формате 4K и серии фотографий в режиме скоростной съемки на зеркальные и цифровые фотоаппараты, а также смартфоны. Десятый класс скорости UHS-I U3 позволяет считывать информацию со скоростью до 100 Мб/с, записывать — 80 Мб/с. SD-карты доступны объемом до 256 ГБ, microSD — до 128 ГБ.

«Мы всегда нацелены на создание лучших решений для хранения данных, которые помогут нашим клиентам справиться с любой задачей, — сказала Аннет Чан, менеджер направления карт флеш-памяти Kingston. — Карты серии Canvas прочные, обладают большим объемом памяти и высокими возможностями для передачи информации. Все это позволяет сохранять воспоминания о прекрасных моментах в любых условиях».

На карты-памяти Canvas распространяется пожизненная гарантия и бесплатная техническая поддержка.