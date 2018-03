Delta Electronics обеспечила ИБП серверные «Востоктелекома»

Delta Electronics обеспечила бесперебойным питанием серверные узлов связи компании «Востоктелеком» в Магадане и Владивостоке.

Компания «Востоктелеком» более 25 лет работает на телекоммуникационном рынке Дальнего Востока и Азиатско-Тихоокеанского региона. Её основная цель — активное участие в развитии инфраструктуры телекоммуникаций на базе новых технологий. Компания обладает современным комплексом оборудования, обеспечивающим предоставление услуг связи на территории республики Саха, Приморского, Хабаровского и Камчатского края, а также Чукотской, Амурской, Магаданской и Сахалинской областей.

Среди партнеров «Востоктелеком» — операторы связи, банки, консульства, российские и зарубежные компании.

Компания нуждалась в обеспечении бесперерывным питанием серверных комнат узлов связи — основных элементов, отвечающих за оказание услуг связи и присоединение к сети общего пользования. Для решения этой задачи специалисты предприятия обратились к компании «Масэнерго» — официальному партнеру Delta Electronics.

В рамках реализации проекта были установлены модульные ИБП семейства Modulon серии NH-plus мощностью 40 кВА с возможностью параллельного резервирования N+X в серверных залах компании в Магадане и Владивостоке. Поставку оборудования осуществила компания «Ландата», официальный дистрибьютор решений Delta Electronics на российском рынке.

«Основным критерием при выборе ИБП стала известность производителя, хороший референц-лист партнера, опыт поставок в России и сеть сервисных центров, – отметил Олег Павлов, главный инженер ГИС компании «Востоктелеком», – Мы рассматривали в том числе альтернативные решения, но остановились на Delta Electronics, которая предоставляет клиентам полноценную техническую и сервисную поддержку в гарантийный и послегарантийный периоды, а ее решения позволяют осуществить резервирование критически важного оборудования и обеспечивают надежное бесперебойное энергоснабжение приемопередаточной аппаратуры и оборудования сети».

Серия Modulon NH Plus — модульные ИБП с высоким КПД, «горячей» заменой силовых модулей и схемой параллельного резервирования N+X. С КПД более 94 % NH Plus обеспечивает низкую общую стоимость покупки с точки зрения, как капитальных, так и эксплуатационных расходов. Благодаря схеме параллельного резервирования N+X, обеспечивающей надежность и универсальность, NH Plus стал новым стандартом для защиты критически важных приложений.