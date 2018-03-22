«АТОЛ» представила новую онлайн-кассу «АТОЛ 92Ф»

«АТОЛ» объявила о расширении линейки онлайн-касс класса «ньюджер» (от англ. new generation). Новая модель «АТОЛ 92Ф», разработанная специально для малого бизнеса, дает предпринимателям возможность соответствовать требованиям 54-ФЗ без серьезных трудозатрат и дополнительных вложений.

Целевая аудитория продукта – продовольственные и непродовольственные магазины «у дома», мини-маркеты, палатки на рынках, столовые, кофейни, закусочные и другие торговые объекты небольшой проходимости (до 100 чеков в день). В первую очередь устройство подойдет тем, кто ранее не использовал контрольно-кассовую технику, но будет обязан делать это с 1 июля 2018 года. Это индивидуальные предприниматели на ЕНВД и ПСН, имеющие наемных работников и работающие в сфере торговли или оказания услуг общепита.

При создании «АТОЛ 92Ф» были учтены не только требования 54-ФЗ, но и основные пожелания пользователей онлайн-касс относительно габаритов и особенностей применения устройства. Так, специально для продавцов, привыкших выполнять расчеты на калькуляторе и вести учет в тетрадке, ньюджер был заключен в эргономичный устойчивый корпус и оснащен пластиковой клавиатурой с большими клавишами. При этом основные кассовые операции: переход на оплату банковской картой, предоставление скидки, ввод абонентского номера для отправки чека по sms и др. – можно совершать в одно нажатие (с помощью «горячих» клавиш).

Другое новшество, отличающее «АТОЛ 92Ф» от первого ньюджера «АТОЛ 91Ф», – наличие двух USB-портов для подключения сканера штрих-кодов и банковского пин-пада. Это конструктивное решение облегчает ввод данных о товарах, «пробиваемых» продавцом при расчете с покупателем.

Повышению эффективности бизнеса способствует также интеграция ньюджера с онлайн-кабинетом пользователя, где можно мониторить работу кассиров, просматривать фискальные документы, вести учет реализуемых товаров и услуг, снимать статистику на основе полученных данных.

«АТОЛ 92Ф» в базовой комплектации предоставляет полный набор интерфейсов для передачи информации оператору фискальных данных (Wi-Fi, 2G, Ethernet). Если соединение в выбранном канале будет нестабильно, и отправка чеков затруднена или невозможна, касса проинформирует об этом пользователя с помощью специального индикатора. Количество чеков, ожидающих отправки, также выводится на экран.

«АТОЛ 92Ф» предоставляет такие функциональные возможности, которые помогают предприятию выйти на начальный уровень автоматизации. Несмотря на это, устройство имеет низкую по сравнению с большинством онлайн-касс стоимость – 15 400 руб. (с фискальным регистратором на 15 месяцев). Указанная сумма полностью покрывается налоговым вычетом, который предоставляется ИП на ЕНВД и «Патенте».

«При разработке новых моделей онлайн-касс мы ориентируемся не только на соответствие продукции требованиям 54-ФЗ, но и на запросы потребителей. Индивидуальные предприниматели на ЕНВД и “Патенте” – особая категория пользователей, которая ввиду малого опыта работы с контрольно-кассовой техникой нуждается в устройствах, максимально простых для освоения. Надеемся, что привычный дизайн и интуитивно понятное управление АТОЛ 92Ф позволят нашим клиентам быстрее адаптироваться к онлайн-кассе, а функциональность новой модели – способствовать дальнейшему развитию их бизнеса», – отметил Эдуард Болмосов, директор по продуктам компании «АТОЛ».

Старт продаж ньюджера АТОЛ 92Ф запланирован на апрель 2018 года.