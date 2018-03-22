Acer начала российские продажи трех новых проекторов для разных задач. Цены

Acer представила три новых проектора для разных задач: C200, VL7860 и P8800. Портативный Acer C200 со встроенным аккумулятором подходит для проведения презентаций или просмотра видео на выезде.

VL7860 — это современный домашний проектор для любителей кино в 4K UHD.

Мощный Acer P8800 с высоким уровнем контрастности и яркости поддерживает управление по сети и отлично справится с работой в больших аудиториях и общественных пространствах.

Девиз миниатюрного проектора Acer C200: «В нужное время и в нужном месте». C200 весит всего 350 грамм, его размеры (110 х 120 х 30 мм) позволяют легко переносить устройство в сумке или рюкзаке, поэтому он отлично подходит для деловых и туристических поездок.

Встроенного аккумулятора ёмкостью 6700 мАч хватает на четыре часа непрерывной работы; его также можно использовать в качестве запасного автономного источника питания для мобильного телефона или планшета. Во время поездки в горы в C200 можно задействовать особый высокогорный режим, в котором охлаждение системы усиливается, чтобы компенсировать разреженность воздуха.

Acer C200 создаёт проекцию с максимальным разрешением 1600 × 1200 пикселей (разрешение по умолчанию — 854 × 480 пикселей), соотношением сторон 16:9 или 4:3 и яркостью до 200 лм (ANSI). Срок службы LED-источника света устройства составляет 20 000 часов в обычном режиме и 30 000 часов — при работе в режиме ECO. Для экономии энергии в отсутствие видеосигнала проектор самостоятельно отключается, причём в отличие от обычных ламповых проекторов включение и выключение происходят практически мгновенно.

Видеосигнал Acer C200 получает через разъём HDMI с поддержкой MHL, что позволяет напрямую передавать на проектор изображение с совместимых планшетов или смартфонов. Фирменный адаптер Acer (приобретается отдельно) обеспечивает передачу изображения с ПК, ноутбука или мобильных устройств в беспроводном режиме по сети Wi-Fi.

В C200 используется технология Acer ColorSafe II, которая за счёт динамической подстройки цветности изображения и применения высококачественных светодиодов в качестве источника света позволяет добиться идеального качества изображения. Она устраняет желтоватый оттенок и предотвращает возникающее со временем выцветание картинки.

Лазерный проектор Acer VL7860 станет оптимальным компонентом домашнего кинотеатра и подойдёт для просмотра видео с разрешением 4K UHD (3840 х 2160 пикселей). Яркость до 3 000 лм (ANSI) и контрастность 1500000:1 обеспечат комфортный просмотр любимых фильмов в домашних условиях, а встроенные 5-ваттные динамики устранят необходимость во внешней аудиосистеме, если вы решите устроить выездной киносеанс. Проектор можно легко перенести на новое место и настроить его всего за несколько минут, используя 1,6-кратный зум и вертикальную коррекцию положения объектива.

За высокое качество изображения в Acer VL7860 отвечает ряд современных технологий. Система динамической коррекции яркости лазерного диода DynamicBlack позволяет добиться максимально глубокого чёрного цвета, а технология AcuMotion самостоятельно создаёт переходные кадры для придания плавности движению на экране, чтобы в боевиках или, например, при просмотре спортивных состязаний картинка не разрывалась. Функция Super Resolution повышает разрешение изображения из любого источника, чтобы добиться близкого к 4K качества даже при воспроизведении видеоматериалов с меньшим, чем UHD разрешением.

Поддержка HDR (High Dynamic Range) позволяет сохранить детализацию картинки на оптимальном уровне в засвеченных или излишне затемнённых сценах. Проектор самостоятельно подстраивает яркость и контрастность изображения так, чтобы мелкие детали и оттенки цвета оставались хорошо различимыми в любых условиях. Совместимость со стандартами Rec. 709 и Rec. 2020 и поддержка стандарта sRGB гарантируют отличное качество цветопередачи при работе с современными видеоматериалами и ТВ-сигналом в высоком разрешении, при этом поддержка Rec. 709 и 80% гаммы DCI-P3 означает, что зритель увидит на экране именно те цвета и оттенки, которые задумывались автором видео.

Чтобы снизить расходы владельца на электроэнергию Acer VL7860 поддерживает ECO-режим, в котором источник света устройства может проработать без замены до 30 000 часов при низком уровне энергопотребления.

Модель Acer P8800 предназначена для работы в просторных помещениях, включая лекционные залы, переговорные комнаты, залы совещаний и общественные пространства. Мощная лампа яркостью 5 000 лм (ANSI), контрастность до 1200000:1 и поддержка разрешения 4K UHD (3840 х 2160 пикселей) обеспечивают очень чёткое и детальное изображение. Установка проектора возможна в любом положении в помещениях практически любой формы, так как устройство поддерживает 1,96-кратное увеличение, горизонтальную/вертикальную коррекцию изображения и оборудовано моторизированным механизмом зума и фокусировки. Поддержка сетевых решений Crestron позволяет управлять работой проектора дистанционно по сети LAN, используя удобный веб-интерфейс.

Как и Acer VL7860, модель P8800 поддерживает технологии HDR для сохранения максимальной детализации изображения и AcuMotion для плавного отображения движения, а также стандарты Rec. 709, Rec. 2020 и sRGB для естественной цветопередачи. Режим симуляции стандарта DICOM позволяет добиться высокого качества изображения даже при работе с рентгеновскими снимками и результатами компьютерной томографии.

Для подключения внешних источников видеосигнала проектор оборудован двумя портами HDMI, портом HDMI 2.0, разъёмами VGA и Display Port. Срок жизни лампы составляет 2 000 часов (3 000 часов в ECO-режиме).

Проектор Acer C200 поступил в продажу в России по рекомендуемой розничной цене 19 990 руб., Acer VL7860 — по цене 319 990 руб., Acer P8800 — по цене 599 990 руб.