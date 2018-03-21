«Техносерв Cloud» научит безопасному файлообмену в организациях

«Техносерв Cloud», российский провайдер облачных услуг, 27 марта в 11:00 по московскому времени проведет бесплатный вебинар на тему «Как организовать безопасный файлообменный сервис в компании?».

В декабре 2017 г. «Техносерв Cloud» на базе собственной облачной платформы запустил новый сервис хранения и синхронизации данных – «ТехноДиск». Ядром сервиса стала платформа Kiteworks Accellion – лидер квадранта Gartner и отчета The Forrester Wave среди ПО для корпоративного хранения и синхронизации файлов, в том числе в сфере ИБ. В результате, используя «ТехноДиск», компания может рассчитывать на высокий уровень защиты своих данных. Главная особенность решения – простота интеграции с корпоративными системами безопасности: системой предотвращения утечек информации (DLP) и системой управления информацией и событиями в безопасности (SIEM). Сервис предусматривает встроенную антивирус-систему, а также позволяет интегрировать межсетевой экран, обеспечивающий защиту сети от несанкционированного доступа с фильтрацией внутреннего и внешнего трафика.

В рамках вебинара будут подробно разобраны функционал системы «ТехноДиск», примеры его использования на практике, проведено сравнение с подобными решениями, а самое главное, детально рассмотрены вопросы обеспечения безопасности совместной работы с данными и обмена файлами внутри компании, а также деловой переписки с внешними адресатами и подрядчиками.

«Мы не только расскажем, что такое "ТехноДиск", но и в режиме онлайн покажем, как он работает. Все участники вебинара смогут получить доступ к сервису и вместе с ведущим пройти экскурсию по системе, почувствовав себя его пользователями. По итогам вебинара всем участникам будет предоставлен доступ к бесплатному 14-дневному тестированию "ТехноДиска", – сказал Никита Дергилев, руководитель «Техносерв Cloud».

Основными темами вебинара станут: «боли» ИТ-директоров и системных администраторов в отношении корпоративных сервисов файлового обмена; как обеспечить централизацию хранения и обмена файлами внутри компании?; какие возможности безопасной совместной работы дает «ТехноДиск»?; как осуществляется взаимодействие с «мобильными» пользователями?; современные файлообменные сервисы. Сходства, различия, общие проблемы; как «ТехноДиск» помогает минимизировать риск утечки коммерческой информации?; практическая часть с моделированием пользовательских сценариев. Коллективный онлайн-доступ к системе корпоративного файлообмена «ТехноДиск».

Зарегистрироваться на мероприятие можно до 25 марта на официальном сайте компании.