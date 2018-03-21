Специалисты «Микрона» создали СВЧ-компоненты на кремнии

«Микрон» объявил о завершении испытания библиотеки сложных функциональных СВЧ кремниевых компонентов, работающих на частоте до 3 ГГц. Созданные блоки позволят существенно удешевить приемо-передающие модули и повысить энергоэффективность радиолокационных систем, применяемых в навигации и автоэлектронике.

«Рынок уже ждет эту разработку, так как дорогую арсенид-галлиевую технологию можно заменить на кремний без потери в стойкости, надежности и качестве, что актуально, например, в локационных системах аэропортов, в судоходстве и автомобилях будущего, - сообщил советник генерального директора «Микрона» Денис Адамов. - Следующим нашим шагом станет чип, интегрирующий функции приема-передачи и обработки цифрового сигнала, чтобы сделать радиотехнические системы более компактными и энергонезависимыми, что востребовано в автоэлектронике для систем помощи водителю и автопилотируемого транспорта».

В рамках опытно-конструкторских работ «Микроном» создана библиотека IP блоков, что позволит разработчикам осуществлять проектирование собственных кремниевых СВЧ чипов и производить их на «Микроне» в режиме фаундри.

«Микрон», крупнейшее микроэлектронное предприятие России, является центром отраслевой экспертизы и предоставляет разработчикам набор библиотек и технологических процессов для разработки аналоговых и цифровых микросхем. Инвестиции в научные исследования и опытно-конструкторские разработки составляют 15% годовой выручки.