«Рэйдикс» расширяет партнерскую сеть в сфере видеопроизводства

«Рэйдикс», известный поставщик систем хранения данных, подписал партнерский договор с системным дистрибутором решений в области кино-/видеопроизводства и телевещания – компанией Provideo Systems (ProViS). Provideo Systems является поставщиком продукции более 40 мировых производителей, а также осуществляет внедрение и техническое сопровождение программно-аппаратных решений для обработки, редактирования, кодирования, вещания и хранения медиаматериалов. Включив в свою линейку решений систему хранения данных под управлением RAIDIX, компания ProViS сможет предложить заказчикам высокопроизводительное программно-определяемое решение на базе стандартного серверного оборудования, а также эффективные решения для коллективной работы с данными с использованием метадата контроллеров компании Tiger Technology.

Компания Provideo Systems поставляет как отдельные продукты, так и законченные решения для создания видеомонтажных комплексов; звуковых студий; комплексов постпродакшн и DI; хранилищ и архивов; комплексов автоматизации телевещания и производства новостей; систем кодирования и передачи медиа.

Применяя программно-определяемую технологию RAIDIX в медиаиндустрии, ProViS сможет предоставить профессионалам возможность снизить производственные расходы и сократить сроки выхода видеопродукции в эфир за счет обеспечения максимальной ширины канала, необходимой для одновременного монтажа видеоданных с нескольких рабочих машин.

Ориентируясь на индивидуальные потребности заказчика, компания Provideo Systems предоставляет своим клиентам максимально выгодные условия сотрудничества, а также полный комплекс услуг – от экспертизы, консалтинга и проектирования комплексов, до обучения и технической поддержки.

Решения на базе RAIDIX отличаются высокой доступностью данных, эластичной масштабируемостью «на лету», возможностью гибкой интеграции в действующую инфраструктуру заказчика. При этом технология RAIDIX обеспечивает универсальную совместимость со стандартным серверным оборудованием, блочными (Fibre Channel, InfiniBand, iSCSI, 12G SAS) и файловыми (NFS, SMB, AFP, FTP) интерфейсами, ресурсоемким мультимедийным ПО от AVID, Autodesk, Blackmagic Design, Sony, Apple, Digital Vision и др.

За счет оптимальной параллелизации RAID-вычислений RAIDIX демонстрирует высокую производительность (до 15 ГБ/c) в многопоточном режиме, а также обеспечивает отказоустойчивость в случае отказа до трех дисков в массиве (RAID 7.3). Интеллектуальный модуль QoSmic в составе RAIDIX позволяет системе распознавать критичные для процесса нагрузки и выделять для них максимальную пропускную способность.

Решения на базе RAIDIX поставляются в крупнейшие голливудские и болливудские кинокомпании и обеспечивают весь цикл видеопроизводства от сброса данных и транскодинга до вещания и архивации. Портфолио российских медийных внедрений RAIDIX включает в себя поставки на киностудии TM Production, «Остров», «Белая полоса», Star Media, телеканалы «МАТЧ ТВ», «Вместе-РФ», студию цветокоррекции Colorkitchen и др.