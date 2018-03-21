Представлена облачная платформа TeamCraft управления бизнес-процессами для МСБ

Сергей Иванов, сооснователь ведущего в России интернет-сервиса видеоконференций Webinar.ru, объявил о запуске в коммерческую эксплуатацию TeamCraft, облачной платформы для управления интегрированными бизнес-процессами, ориентированной на малый и средний бизнес.

Это первый CRM+BPM-сервис, представленный в этом сегменте рынка. Он отличается от аналогов простотой развертывания, а также наличием встроенного конструктора процессов, с помощью которого руководитель проекта или собственник бизнеса может самостоятельно адаптировать TeamCraft под требования любого бизнеса.

TeamCraft — одно из немногих решений на рынке по управлению интегрированными бизнес-процессами, которое идеально подходит для компаний малого и среднего бизнеса. С помощью новой платформы даже небольшие компании смогут упорядочить рутинные производственные и маркетинговые операции, а также наладить управление персоналом на уровне, доступном прежде лишь крупному бизнесу.

TeamCraft отличается от аналогов простотой установки, возможностью гибкой настройки и масштабирования системы по мере роста бизнеса заказчика. Уникальным решением TeamCraft является встроенный в систему визуальный редактор бизнес-процессов, справиться с которым может любой квалифицированный сотрудник компании-клиента. Он позволяет руководителю проекта самому сконструировать оптимальную структуру бизнес-процессов без привлечения квалифицированных программистов. Аналогичный функционал обычно встраивается в дорогие и тяжеловесные CRM+BPM-платформы, требующие долгого и дорогого развертывания на серверах клиента. В большинстве решений, представленных на рынке, такая опция отсутствует. По сути, они решают строго определенный круг бизнес-задач и не поддаются кастомизации.

Облачные решения, а также гибкость платформы делают TeamCraft удобным инструментом для управления производством, персоналом, маркетингом и продажами. Система позволяет вести коммуникацию с клиентами, подрядчиками и исполнителями в одном месте. Кроме того, в TeamCraft заложены инструменты для управления проектами по методологиям SCRUM и Agile. Благодаря высокой адаптивности, сервис TeamCraft может быть легко интегрирован с уже действующими в компании системами управления бизнесом. При этом все сотрудники работают в едином интерфейсе, а система аналитики позволяет руководителю контролировать выполнение и сам процесс.

По словам основателя проекта Сергея Иванова, команда разработчиков TeamCraft приступила к работе над ним в 2015 году. Через год была готова бета-версия продукта, которая тестировалась силами команды в течение нескольких месяцев. Технический запуск был осуществлен во второй половине 2017 года, когда к тестированию системы подключились первые клиенты TeamCraft, которые помогли довести продукт до уровня рыночного предложения.

Тарифы за использование TeamCraft выстроены с учетом ограниченных финансовых возможностей клиентов в сегменте МСБ. Так, самый популярный из них «Оптимальный» предусматривает плату 800 руб. в месяц за каждого пользователя системы без ограничения их количества, облачное подключение, а также круглосуточную техподдержку пользователей. Можно установить систему на свой сервер или использовать прямо из облака.

«Система активно развивается, — сказал Сергей Иванов, со-основатель и гендиректор TeamCraft. — В ближайшее время мы намерены реализовать на базе TeamCraft удобный и гибкий инструмент для управления интегрированными бизнес-процессами в других платформах и ИТ-решениях, а также подключить систему к телефонии и популярным мессенджерам. Уверен, наша умеренная ценовая политика и заложенные в платформу уникальные инструменты управления и редактирования процессов обеспечат TeamCraft достойное место на российском рынке CRM+BPM-систем».

Создатели TeamCraft развивают ее на собственные средства, но намерены привлечь в проект инвесторов.

«После обкатки бизнес-модели и настройки каналов продаж мы будем привлекать внешние инвестиции, рассчитывая при этом выйти на самоокупаемость к концу 2019 года, — сказал Иванов. — Пока компания базируется в столичном регионе, хотя мы продаем TeamCraft и осуществляем удаленную поддержку пользователей по всей России. Увеличивать присутствие на российском рынке за пределами столицы мы планируем с помощью партнеров. Но для проникновения на рынки стран Европы и США, наиболее привлекательные для нашего продукта, нам потребуется участие внешних инвесторов».