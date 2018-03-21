Positive Technologies нашла уязвимости в системе защиты от пиратства

Gemalto устранила уязвимости, найденные в Sentinel LDK экспертом Positive Technologies Александром Морозовым. Решение помогает обеспечить защиту программных продуктов от копирования и дает возможность организовать процесс их лицензирования.

Уязвимости найдены в сервере системы Sentinel EMS, которая является частью Sentinel LDK и дает возможность разработчику управлять лицензированием, а также продажами защищенного ПО.

«Недостатки безопасности позволяют злоумышленнику завладеть аккаунтом легитимного пользователя сервера Sentinel EMS, который выписывает лицензии на защищаемое ПО, что оставляет потенциальную возможность тиражирования контрафактной продукции», — сказал Александр Морозов, специалист отдела тестирования на проникновение Positive Technologies.

В некоторых случаях нарушитель может удаленно перехватить доступ к аккаунту легитимного пользователя сервера Sentinel EMS server или перенаправить его браузер на вредоносный сайт с помощью XSS-атаки или подмены содержимого страницы (content spoofing), а также прочитать произвольные файлы на сервере (к примеру, пароли от других сервисов) посредством XXE-атаки.

Для устранения обнаруженных уязвимостей рекомендуется установить соответствующие обновления, выпущенные компанией Gemalto под номерами 20170626_1 и 20170819.

Производитель Sentinel LDK — компания SafeNet — неоднократно входила в число лидеров магического квадранта Gartner в области средств аутентификации. В 2014 году SafeNet присоединилась к Gemalto.

За последние два года специалисты Positive Technologies выявили еще несколько уязвимостей в средствах защиты. В 2017 году Георгий Зайцев в ходе аудита защищенности банкомата обнаружил уязвимость в Kaspersky Embedded Systems Security. В том же году Кирилл Шипулин нашел способ незаметно остановить выявление зловредной активности системой обнаружения вторжений Suricata IDS. Кроме того, в 2016 году Intel Security поблагодарила Максима Кожевникова за обнаружение опасной уязвимости в защитной системе McAfee Solidcore.