МТС обновила голосовую сеть более чем в 50 населенных пунктах Липецкой области

МТС, российский телекоммуникационный оператор, сообщил о завершении масштабной программы модернизации сотовой сети «второго поколения» в Липецкой области.

Работы были проведены в Липецке и в большинстве крупных районных центров: городах Елец, Чаплыгин, Грязи, Задонск, Данков и Лебедянь, селах Становое, Тербуны, Красное и Волово, поселке Добринка, а также в малых населенных пунктах: селах Казаки, Махоново, Яркулово, Новосильское, Косыревка, Каширка и других. В общей сложности связь была улучшена на территории, где проживает более 700 тыс. жителей.

В самом Липецке связь была улучшена в районе железнодорожного вокзала, городской больницы №4 и больницы скорой медицинской помощи №1, на площади Мира и площади Героев, в районе центральной транспортной развязки – площади Победы, на территории новых проходных НЛМК и ТЦ Октябрьский. Модернизация коснулась 2G базовых станций, обеспечивающих 70% покрытия города.

В результате улучшилось качество голосовой связи в помещениях, местах плотной застройки, промышленных зонах, а абонентам стал доступен голос высокой четкости HD-Voice. Это технология, которая позволяет транслировать речь с минимальными искажениями.

Модернизация сети 2G стала одним из этапов комплексной работы МТС по повышению качества связи на территории области, включая небольшие населенные пункты и отдаленные районы. Работы велись на протяжении года и позволили охватить максимальное количество базовых станций.

«Люди привыкли активно говорить по телефону, и поэтому мы уделяем большое внимание улучшению сети 2G, на которую приходится передача большей части «голосового трафика». Мы завершили масштабный проект модернизации, главной задачей которого было обеспечить надежной и качественной связью максимальное количество жителей области, особенно в сельской местности, оптимизировать сеть для дальнейшего развития. Для нас важно, чтобы нашим абонентам были в полной мере доступны все услуги независимо от того, как далеко от областного центра они живут», — отметил директор липецкого филиала МТС Сергей Лысенков.

Сегодня сетью 2G МТС могут воспользоваться жители практически всей населенной территории Липецкой области. Наравне с модернизацией сетей «второго поколения» МТС продолжает развитие сетей «четвертого поколения».