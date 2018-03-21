Lenovo начала российские продажи новых ультрабуков ThinkPad X1 Carbon

Lenovo объявила о доступности в России нового поколения премиальных ноутбуков ThinkPad X1 Carbon. Устройства получили 14-дюймовый HDR дисплей с технологией Dolby Vision, усовершенствованный сканер отпечатков пальцев и технологию распознавания голосовых команд Wake on Voice. Быстрая зарядка и 4G модем с поддержкой LTE-A обеспечивают дополнительное удобство для бизнес-пользователей. Для защиты деловой и персональной информации ThinkPad X1 Carbon оснащен механической заслонкой веб-камеры, инфракрасной камерой для распознавания лиц и функцией Windows Hello с разблокировкой по отпечатку пальца.

Новые ноутбуки оснащаются процессорами до Intel Core i7 8-го поколения с технологией vPro и интегрированной видеокартой Intel UHD 620. Быстродействие на ресурсоемких задачах поддерживает оперативная память LPDDR3 с тактовой частотой 2133 МГц объёмом до 16 ГБ, для хранения данных используется твердотельный накопитель PCIe SSD до 1 ТБ.

Батарея емкостью 57 А∙ч обеспечивает более 19 часов автономной работы, а технология быстрой зарядки позволяет зарядить ноутбук на 15 часов работы всего за 1 час.

IPS экран с технологией расширения динамического диапазона Dolby Vision увеличивает комфорт как при работе с текстами и графикой, так и при просмотре видео. Благодаря тонким рамкам ThinkPad X1 Carbon имеет 14-дюймовый экран с разрешением FHD или WQHD при меньших габаритах. Опциональный сенсорный дисплей расширяет возможности взаимодействия с ноутбуком, позволяя выбрать наиболее удобный способ управления и ввода информации.

Корпоративным пользователям часто необходимо подключать дополнительную периферию: мониторы, проекторы, внешние накопители или док-станции. Несмотря на свою компактность, устройства ThinkPad X1 Carbon имеют 2 порта USB Type C 3.0, 2 — Thunderbolt 3 с пропускной способностью до 40 Гбит/с, HDMI, мультиформатный картридер, разъем для бокового подключения док-станции и разъем для наушников и микрофона.

Встроенный 4G модем с поддержкой стандарта LTE-A обеспечивает надежное подключение к сетям в любой точке мира.

С 2007 года каждая новая модель Lenovo ThinkPad проходит испытания на устойчивость к различным механическим и физическим воздействиям в соответствии со стандартами Министерства обороны США. Тестирования включают 12 методик, 21 процедуру и 200 дополнительных проверок качества, среди которых испытания 95-процентной влажностью, работа при температурах -21o и +43o C, воздействие плесени и проверка работы на высоте 5000 метров над уровнем моря.

Устройства Lenovo ThinkPad X1 Carbon доступны для заказа в России с марта 2018 года.