«Корус Консалтинг» организует юридически значимый документооборот для своих клиентов

«Корус Консалтинг», российский системный интегратор, объявил об открытии нового направления – предоставлении услуг по организации внешнего юридически значимого документооборота (ЮЗ ЭДО).

«На рынке существует большое количество операторов электронного документооборота и поставщиков EDI-услуг. Но современной организации трудно разобраться в функциональных особенностях сервисов и тарифах каждого оператора и выбрать для себя оптимальное решение. Именно поэтому в рамках группы компаний "Корус Консалтинг" мы создали специализированную компанию, "К-Сервис” (торговая марка "ДиТрейс"), которая будет представлять на рынке действительно комплексное решение для организации внешнего электронного юридически значимого документооборота в виде площадки для сбалансированной обработки всех потоков электронных документов от любых операторов ЭДО и EDI-провайдеров, а также большого количества сопутствующих сервисов», – сказал Александр Семенов, президент ГК «Корус Консалтинг».

В основе технологического решения предоставляемых сервисов лежит решение DiState. Особенностью DiState является масштабируемость: при увеличении количества обрабатываемых документов DiState самостоятельно балансирует нагрузку и создает новые потоки для обработки данных. Размещение сервиса подписи электронных документов не в контуре ERP-системы позволяет существенно снизить нагрузку на саму ERP-систему и сократить время обработки и подписания электронного документа до нескольких миллисекунд. Кроме того, решение позволяет компаниям организовывать собственную облачную ЮЗ ЭДО и EDI системы и самостоятельно выступать в роли EDI и ЮЗЭДО оператора для документооборота со своими контрагентами, что обеспечивает максимальную безопасность передаваемых данных, так как они не передаются третьим лицам в сторонних сервисах. Оплата трафика за такой документооборот тоже не требуется, поскольку это лицензионный продукт, который не требует постоянного подсчета биллинга и взаиморасчетов с оператором.

«Несмотря на то, что доля ЮЗ ЭДО на российском рынке сравнительна мала, интерес к его организации растет огромными темпами. Юридически значимый электронный документооборот, который наши заказчики могут организовать с помощью нашей платформы – полноценный инструмент повышения эффективности бизнеса, позволяющий в короткий срок перейти на электронное взаимодействие с большей частью своих контрагентов, сократить финансовые и временные затраты на обработку документов, существенно упростить работу с документами, повысить прозрачность этого процесса, и главное, обеспечить принятие бизнес-решений на основании актуальной и достоверной информации,» – отметил Артак Симонян, член совета директоров «К-Сервис».