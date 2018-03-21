«Информзащита» стала лучшим бизнес-партнером «Аладдин Р.Д.» по итогам 2017 года

«Информзащита» получила статус «Лучшего бизнес-партнера 2017 года» в рамках подведения итогов деятельности за 2017 год компании «Аладдин Р.Д.». Такой награды компания «Информзащита» была удостоена за высокие показатели продаж, комплексный подход и качество оказания услуг по продуктам «Аладдин Р.Д.».

«Информзащита» является партнером «Аладдин Р.Д.» с 2007 года. Помимо государственных структур, решения разработчика активно используются «Информзащитой» в проектах банковской сферы, нефтегазовой отрасли, индустрии транспорта, телекоммуникационных организациях и др.

«Мы рады продолжительному сотрудничеству с компанией «Аладдин Р.Д.» и получению статуса лучшего бизнес-партнера, –– отметил коммерческий директор компании «Информзащита» Олег Бодунов. –– «Аладдин Р.Д.» является для нас одним из ведущих партнеров по внедрению решений для обеспечения информационной безопасности и защиты конфиденциальных данных. Присвоение данного статуса подтверждает компетенции и высокую экспертизу наших сотрудников. Мы планируем и дальше использовать решения «Аладдин Р.Д.» в наших проектах».

«С "Информзащитой" мы сотрудничаем уже более 12 лет, и на протяжении последних семи лет компания ежегодно подтверждает статус нашего лучшего бизнес-партнера, –– сказал Алексей Сабанов, заместитель генерального директора "Аладдин Р.Д. ". –– Мы рады, что наше партнерство развивается не только в сторону увеличения роста продаж, но и повышения экспертизы и качества реализованных проектов. Сегодня "Информзащита" на высоком уровне оказывает расширенную поддержку по всей продуктовой линейке "Аладдин Р.Д." и является единственной компанией, обладающей дополнительным статусом сервисного партнера».