HP представила серию сверхкомпактных МФУ

HP Inc. представила новую серию многофункциональных устройств HP LaserJet Pro M28. Это одни из самых компактных лазерных устройств печати в своем классе, которые обеспечивают владельцам малого бизнеса, частным предпринимателям и людям, работающим из дома, надежную печать, а также возможность установки даже в небольших помещениях.

Бизнес-модели меняются, появляются новые типы рабочих мест. Например, по данным World Economic Forum (WEF), небольшие компании составляют до 99% частного сектора в Великобритании, в США в малом бизнесе заняты более 57.9 млн сотрудников. Также, по данным WEF, в Китае на малые и индивидуальных предпринимателей приходится 94,2 % всех фирм.

«Предпринимателям необходимы устройства, которые занимают как можно меньше места, выдают отпечатки прекрасного качества и обладают возможностью печати со смартфонов, — отметил Премал Кази (Premal Kazi), глава подразделения Home Business Printing, HP Inc. — При разработке новой линейки LaserJet Pro мы ориентировались на простоту эксплуатации, компактность и мобильность, чтобы пользователи могли сосредоточиться на управлении бизнесом в домашнем офисе, коворкинге или при работе в дороге».

Многофункциональные устройства HP LaserJet Pro M28 на 30% компактнее старших моделей устройств HP. По высоте они не превышают стандартный карандаш или средний по размеру смартфон. Устройства отличаются элегантным дизайном и компактной конструкцией, которая отлично впишется в любой интерьер.

Несмотря на скромные размеры, новые МФУ LaserJet Pro способны печатать со скоростью до 18 стр/мин, гарантируя выполнение задач в сжатые сроки.

Многофункциональное устройство HP LaserJet Pro M28w позволяет мобильным сотрудникам оперативно распечатывать и сканировать документы , при помощи смартфона или планшета. Так, приложение HP Smart App позволяет управлять устройством со смартфона, сканировать документы и отправлять их в облако, где бы вы ни находились. Кроме того, модель поддерживает Apple AirPrint™; Google Cloud Print, Mopria и Wi-Fi Direct.

HP LaserJet Pro M28 отличаются не только сверхкомпактным дизайном, но и самой низкой стоимостью среди устройств HP в этом классе. Теперь предприятия малого бизнеса и частные предприниматели могут сэкономить деньги и при этом получить качество и надежность, которых следует ожидать от лидера отрасли.

Многофункциональные устройства интуитивно понятны в управлении, экономят энергию с помощью технологии HP Auto-on/Auto-off. Предустановленные картриджи помогут пользователям печатать документы профессионального качества сразу же после приобретения устройства.

Новые многофункциональные устройства серий HP LaserJet Pro M28 появятся в продаже по всему миру в апреле 2018 года.